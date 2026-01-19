Налоговая объяснила, как платить за землю в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 января 2026, 19:00 Читати українською

Налоговая объяснила, как платить за землю в 2026 году

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земельного участка в 2026 году (за 2025 год) составляет 1,08. Он применяется ко всем категориям земель и видам земельных угодий. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земельного участка в 2026 году (за 2025 год) составляет 1,08.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как применяется коэффициент индексации

  • коэффициент индексации применяется кумулятивно;
  • расчет платы за землю зависит от даты проведения нормативной денежной оценки земель;
  • порядок применения определен пунктом 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины.

Нормативная денежная оценка земельного участка с учетом коэффициента индексации является налогооблагаемой базой земельным налогом. Она используется для расчета суммы арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Коэффициенты индексации в предыдущие годы

  • 1996 год — 1,703;
  • 1997 год — 1,059;
  • 1998 год — 1,006;
  • 1999 год — 1,127;
  • 2000 год — 1,182;
  • 2001 год — 1,02;
  • 2005 год — 1,035;
  • 2007 год — 1,028;
  • 2008 год -1,152;
  • 2009 год — 1,059;
  • 2010 год — 1,0;
  • 2011 год — 1,0;
  • 2012 год — 1,0;
  • 2013 год -1,0;
  • 2014 год — 1,249;
  • 2015 год — 1,433 (кроме с/х угодий), 1,2 (с/х угодья);
  • 2016 год — 1,06 (несельскохозяйственные земли), 1,0 (с/х угодья);
  • 2021 год — 1,1 (несельскохозяйственные), 1,0 (с/х угодья);
  • 2022 год — 1,15 (кроме с/х угодий), 1,0 (с/х угодий);
  • 2023 год — 1,051 (для всех категорий земель);
  • 2024 год — 1,12 (для всех категорий земель).

Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами