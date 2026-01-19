Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земельного участка в 2026 году (за 2025 год) составляет 1,08. Он применяется ко всем категориям земель и видам земельных угодий. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
Налоговая объяснила, как платить за землю в 2026 году
Как применяется коэффициент индексации
- коэффициент индексации применяется кумулятивно;
- расчет платы за землю зависит от даты проведения нормативной денежной оценки земель;
- порядок применения определен пунктом 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины.
Нормативная денежная оценка земельного участка с учетом коэффициента индексации является налогооблагаемой базой земельным налогом. Она используется для расчета суммы арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.
Коэффициенты индексации в предыдущие годы
- 1996 год — 1,703;
- 1997 год — 1,059;
- 1998 год — 1,006;
- 1999 год — 1,127;
- 2000 год — 1,182;
- 2001 год — 1,02;
- 2005 год — 1,035;
- 2007 год — 1,028;
- 2008 год -1,152;
- 2009 год — 1,059;
- 2010 год — 1,0;
- 2011 год — 1,0;
- 2012 год — 1,0;
- 2013 год -1,0;
- 2014 год — 1,249;
- 2015 год — 1,433 (кроме с/х угодий), 1,2 (с/х угодья);
- 2016 год — 1,06 (несельскохозяйственные земли), 1,0 (с/х угодья);
- 2021 год — 1,1 (несельскохозяйственные), 1,0 (с/х угодья);
- 2022 год — 1,15 (кроме с/х угодий), 1,0 (с/х угодий);
- 2023 год — 1,051 (для всех категорий земель);
- 2024 год — 1,12 (для всех категорий земель).
Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.
