українська
19 января 2026, 18:15

В Раде зарегистрирован инициированный Правительством проект Трудового кодекса

В Верховной Раде зарегистрирован инициированный правительством как субъектом законодательной инициативы проект Трудового кодекса Украины (регистр. № 14386).

В Верховной Раде зарегистрирован инициированный правительством как субъектом законодательной инициативы проект Трудового кодекса Украины (регистр. № 14386).► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиО чем идет речьДокумент направлен на модернизацию и дерегуляцию законодательства о труде, нормирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах равенства и обеспечения достойной работы с имплементацией международных стандартов в национальное законодательство.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем идет речь

Документ направлен на модернизацию и дерегуляцию законодательства о труде, нормирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах равенства и обеспечения достойной работы с имплементацией международных стандартов в национальное законодательство.

Целью Трудового кодекса также является приближение национального регулирования к международным стандартам в сфере труда и подходов, заложенных в праве Европейского Союза, в частности в директивах ЕС.

Предыстория

Кабинет Министров Украины 7 января принял проект нового Трудового кодекса Украины. В настоящее время рынок труда в Украине работает по Кодексу законов о труде 1971 года. Разработать новый Трудовой кодекс парламент поручил правительству в мае 2022-го — по требованию закона о десоветизации законодательства.

Основные изменения:

  • Кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Документ определяет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предварительные оценки правительства по детенизации рынка труда — 43 миллиарда гривен в год.
  • Гибкие трудовые договоры. Количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Кодекс четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.
  • Цифровизация трудовых отношений Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях.
  • Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты (как месячной, так и почасовой) согласован со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать Кабмин.
  • Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей. Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, надомная). А также дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: как мать, так и отец смогут взять по два месяца отпуска.
  • Реформа инспекции труда: внедряется рискоориентированный подход к проверкам.
  • Больше возможностей для трудоустройства молодежи. В частности, Кодекс внедряет отдельный механизм для безопасного сочетания обучения и первой работы — учащийся трудовой договор.

Кодекс также предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций Международной организации труда, необходимой для евроинтеграции. Далее документ должен проголосовать Верховная Рада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
