В Раде зарегистрирован инициированный Правительством проект Трудового кодекса

О чем идет речь

Документ направлен на модернизацию и дерегуляцию законодательства о труде, нормирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах равенства и обеспечения достойной работы с имплементацией международных стандартов в национальное законодательство.

Целью Трудового кодекса также является приближение национального регулирования к международным стандартам в сфере труда и подходов, заложенных в праве Европейского Союза, в частности в директивах ЕС.

Предыстория

Кабинет Министров Украины 7 января принял проект нового Трудового кодекса Украины. В настоящее время рынок труда в Украине работает по Кодексу законов о труде 1971 года. Разработать новый Трудовой кодекс парламент поручил правительству в мае 2022-го — по требованию закона о десоветизации законодательства.

Основные изменения:

Кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Документ определяет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предварительные оценки правительства по детенизации рынка труда — 43 миллиарда гривен в год.

Гибкие трудовые договоры. Количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Кодекс четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

Цифровизация трудовых отношений Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях.

Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты (как месячной, так и почасовой) согласован со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать Кабмин.

Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей. Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, надомная). А также дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: как мать, так и отец смогут взять по два месяца отпуска.

Реформа инспекции труда: внедряется рискоориентированный подход к проверкам.

Больше возможностей для трудоустройства молодежи. В частности, Кодекс внедряет отдельный механизм для безопасного сочетания обучения и первой работы — учащийся трудовой договор.

Кодекс также предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций Международной организации труда, необходимой для евроинтеграции. Далее документ должен проголосовать Верховная Рада.