Страница «Минфина» в Instagram пересекла отметку в 30 тысяч подписчиков. Радуемся и благодарим каждого из вас за доверие.
Уже 30 тысяч украинцев читают «Минфин» в Instagram
Для нас 30 000 подписчиков — это активное сообщество мыслящих людей, которые интересуются финансами, экономикой, инвестициями и принимают финансовые решения, опираясь на «Минфин» как источник проверенной информации.
О чем мы пишем в Instagram
Мы создали эту страницу, чтобы вовремя доставлять аудитории важные новости, наиболее обсуждаемые темы сайта, делиться эксклюзивной аналитикой в удобном для читателей формате
В инстаграмме мы:
- публикуем важнейшие новости о деньгах, инвестициях и экономике;
- объясняем законодательные изменения на «человеческом» языке;
- делимся полезными советами по инвестициям и управлению личными финансами;
- рассказываем интересные украинские и мировые кейсы, связанные с финансами и бизнесами;
- публикуем советы экспертов по финансовой безопасности;
- анонсируем онлайн- и офлайн-ивенты, организуемые сайтом «Минфин» совместно с партнерами.
Страница стала одним из наших основных каналов взаимодействия с читателями. Здесь вы имеете быстрый доступ к важным материалам сайта, интервью с экспертами и практическим советам, помогающим управлять личным бюджетом и принимать финансовые решения.
Приглашаем к нашему инстаграм-сообществу
Если вы еще не читаете «Минфин» в Instagram — приглашаем присоединиться к курсу событий, всегда иметь под рукой важную информацию и практические финансовые советы.
Подписывайтесь сами и делитесь ссылкой с друзьями. Благодаря вашей поддержке и активности страница развивается и становится еще более полезной для тысяч украинцев.
Комментарии