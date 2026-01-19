Уже 30 тысяч украинцев читают «Минфин» в Instagram

Страница «Минфина» в Instagram пересекла отметку в 30 тысяч подписчиков. Радуемся и благодарим каждого из вас за доверие.

Для нас 30 000 подписчиков — это активное сообщество мыслящих людей, которые интересуются финансами, экономикой, инвестициями и принимают финансовые решения, опираясь на «Минфин» как источник проверенной информации.

О чем мы пишем в Instagram

Мы создали эту страницу, чтобы вовремя доставлять аудитории важные новости, наиболее обсуждаемые темы сайта, делиться эксклюзивной аналитикой в удобном для читателей формате

В инстаграмме мы:

публикуем важнейшие новости о деньгах, инвестициях и экономике;

объясняем законодательные изменения на «человеческом» языке;

делимся полезными советами по инвестициям и управлению личными финансами;

рассказываем интересные украинские и мировые кейсы, связанные с финансами и бизнесами;

публикуем советы экспертов по финансовой безопасности;

анонсируем онлайн- и офлайн-ивенты, организуемые сайтом «Минфин» совместно с партнерами.

Страница стала одним из наших основных каналов взаимодействия с читателями. Здесь вы имеете быстрый доступ к важным материалам сайта, интервью с экспертами и практическим советам, помогающим управлять личным бюджетом и принимать финансовые решения.

Приглашаем к нашему инстаграм-сообществу

Если вы еще не читаете «Минфин» в Instagram — приглашаем присоединиться к курсу событий, всегда иметь под рукой важную информацию и практические финансовые советы.

Подписывайтесь сами и делитесь ссылкой с друзьями. Благодаря вашей поддержке и активности страница развивается и становится еще более полезной для тысяч украинцев.

👉 ПОДПИСАТЬСЯ