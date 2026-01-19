Multi от Минфин
19 января 2026, 12:27

Маск зарабатывает за четыре секунды столько же, сколько рядовой человек за год — Oxfam

В мире все быстрее растет миллиардеров, а их состояние возрастает с рекордной скоростью. Такие выводы содержит обнародованный в воскресенье, 18 января, доклад международной гуманитарной организации по развитию Oxfam.

В мире все быстрее растет миллиардеров, а их состояние возрастает с рекордной скоростью.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост состояния миллиардеров

Согласно данным аналитиков организации, в настоящее время около трех тысяч миллиардеров в мире владеют совокупным богатством в $18,3 триллиона. Показательно, что за последние годы, состояние миллиардеров изрядно возросло — здесь с учетом инфляции с 2020 года показатель роста составляет более чем на 80%.

Это тогда, когда почти половина населения планеты вынуждена и дальше жить в условиях бедности, отмечают в Oxfam.

Сам доклад основывается на данных из разных источников, в частности, на оценках делового издания Forbes, информации Всемирного банка или доклада UBS о глобальном богатстве. По подсчетам Oxfam, только за 2025 год совокупное состояние миллиардеров выросло почти на 16 процентов — то есть втрое быстрее, чем в среднем в предыдущие годы.

Эра миллиардеров

Оказалось, что сейчас только двадцать самых богатых людей мира обладают большим состоянием, чем беднейшая половина населения планеты, а это — более четырех миллиардов человек. «Мы живем в эпоху миллиардеров — и это нелестная новость для мира», — заявила председатель правления Oxfam Германии Шарлотта Беккер.

По ее словам, теперь концентрация богатства на вершине социальной пирамиды становится просто невиданными темпами, ведь всего за год миллиардеры обогатились на 2,5 триллиона долларов — сумму, эквивалентную состоянию беднейшей половины человечества.

Что общего у Маска и рядового работника

Доклад Oxfam содержит и целый ряд показательных расчетов. В частности, самый богатый человек мира Илон Маск, по оценкам организации, зарабатывает за четыре секунды столько же, сколько рядовой человек за год. А чтобы состояние Маска стало уменьшаться, тот должен ежесекундно раздавать свыше $4 500.

Оказалось, что в среднем миллиардер зарабатывает около шести тысяч долларов за 20-минутный сон и 145 тысяч долларов за восемь часов сна.

Германия — среди лидеров по количеству миллиардеров

По данным Oxfam, в прошлом году в Германии количество миллиардеров выросло на треть — до 172 человек. Это ставит страну на четвертое место в мире по этому показателю. Совокупное состояние немецких миллиардеров выросло в реальном измерении примерно на 30 процентов и достигло $840,2 миллиарда, пишет DW.

Организация подсчитала, что немецкий миллиардер зарабатывает средний годовой доход в стране менее чем за полтора часа. В Oxfam предостерегают, что такая пропасть между бедными и богатыми создает благоприятную почву для антидемократических сил. В этой связи организация призывает федеральное правительство ввести более высокие налоги для самых богатых.

Политическое и медийное влияние миллиардеров — тоже угроза

Oxfam также выражает обеспокоенность на фоне роста политического влияния очень богатых людей. По словам Беккер, это особенно заметно в США и постепенно подрывает демократические процессы. Журнал Forbes отмечает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возглавляет «самую прибыльную президентскую каденцию в истории страны», ведь ему удалось за это время значительно увеличить собственное состояние, в том числе благодаря операциям с криптовалютами.

Согласно докладу Oxfam, во время последней президентской кампании в США 100 самых богатых семей инвестировали рекордные 2,6 миллиарда долларов. Вероятность того, что миллиардер будет занимать политический пост, примерно в четыре тысячи раз выше, чем для рядового гражданина. Кроме того, семь из десяти самых крупных медиакомпаний в мире частично находятся в собственности миллиардеров, говорят в организации.

Источник: Минфин
