Количество долгов по заработной плате выросло на 6% за год — Опендатабот

Более 36,6 тысячи долгов по заработной плате зафиксировано на начало 2026 года по данным Единого реестра должников. За год долгов увеличилось на 6%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Антирекорд по долгам

В целом в прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024-м и самый большой показатель за последние 5 лет.

56% из открытых в прошлом году взысканий за задолженность по зарплате не погашены до сих пор.

Случаи, когда сотрудники долго не могут получить заработанные деньги, не единичны. Среди таких дел есть и откровенные «долгожители».

Старейшее производство, найденное в реестре должников на момент написания материала, тянется еще с 2017 года — там деньги своим сотрудникам задолжает государственное предприятие «Полискгеодезкартография». Заметим, что в настоящее время эта компания находится в состоянии остановки. В общей сложности почти две тысячи активных дел были открыты еще в 2017 году.

Какие бизнесы задолжали

Чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, производящим химическую продукцию: более 2,6 тысячи производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и для предприятий в сфере снабжения электроэнергией и газом (27%).

Где больше всего задолжали

Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровщину — 3,2 тысячи дел. Со значительным отрывом негативный пример последуют бизнес с Ивано-Франковской области (1,1 тысячи), Сумщины (897) и Львовщины (770).

В то же время только 1 случай зафиксирован в Луганской области, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.

Преимущественно деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% государственных. Чаще фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.