українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
Депозиты
Кредиты
Банки
Страхование
Инвестиции
Криптовалюта
Индексы
18 января 2026, 15:04 Читати українською

Украинский паспорт в топ-30 мира: Henley & Partners обнародовали новый рейтинг силы паспортов

Согласно обновленным данным международного индекса Henley Passport Index, украинский загранпаспорт продолжает демонстрировать высокую мобильность, заняв 30 место среди 101 позиции рейтинга. На сегодняшний день украинцы могут посещать 143 страны мира без визы или с получением визы по прибытию.

Украинский паспорт в топ-30 мира: Henley & Partners обнародовали новый рейтинг силы паспортов

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мировые лидеры

Статус мощного паспорта мира сохранил за собой Сингапур. Граждане этой страны имеют безвизовый доступ к 192 государствам, что является абсолютным рекордом.

Вторую строчку разделили между собой Южная Корея и Япония, чьи паспорта открывают двери в 188 стран. Тройку лидеров замыкает европейский блок: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария (безвиз в 186 стран).

Украина

Украина уверенно держится в первой трети списка, опережая многие страны региона. 30-я позиция подтверждает стратегический курс на расширение международного сотрудничества и сохранение действующих безвизовых соглашений, несмотря на вызовы военного времени.

В то же время, стоит отметить, что в рейтинге 2025 года Украина также занимала 30-е место, однако в прошлом году украинцы могли посещать 148 стран против 143 — в этом году. До полномасштабного вторжения, в 2021 году, Украина находилась на 38 месте, тогда для путешествий было доступно 136 стран без визы.

Антирейтинг

На нижних ступенях индекса ситуация остается неизменной. Наименьшую свободу передвижения имеют граждане стран, охваченных длительными конфликтами:

  • Афганистан (101 место) — всего 24 безвизовых страны;
  • Сирия — 26 стран;
  • Ирак — 29 стран.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+41
BigBend
BigBend
18 января 2026, 16:28
Який же бред. «торік українці могли відвідувати 148 країн проти 143 — цього року» 0 країн. 0 країн можуть відвідати українці, якщо їм не пощастило народитись жінкою. Все.
0
financialGenius
financialGenius
18 января 2026, 18:50
Могут, конечно могут, если царь разрешит покидать Украину , а вообще те три страны что в антирейтинге непонятно почему они там если их граждане спокойно приезжают в Европу и получают защиту тут , даже мужчин выпускают и Европа принимает …
0
agsmith15
agsmith15
18 января 2026, 18:52
На сьогодні українці можуть відвідувати 143 країни світу без візи

Ну ок, сделаю лицо кирпичем на границе, пойду відвідувати 143 країни світу

