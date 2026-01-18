Украинский паспорт в топ-30 мира: Henley & Partners обнародовали новый рейтинг силы паспортов

Согласно обновленным данным международного индекса Henley Passport Index, украинский загранпаспорт продолжает демонстрировать высокую мобильность, заняв 30 место среди 101 позиции рейтинга. На сегодняшний день украинцы могут посещать 143 страны мира без визы или с получением визы по прибытию.

Мировые лидеры

Статус мощного паспорта мира сохранил за собой Сингапур. Граждане этой страны имеют безвизовый доступ к 192 государствам, что является абсолютным рекордом.

Вторую строчку разделили между собой Южная Корея и Япония, чьи паспорта открывают двери в 188 стран. Тройку лидеров замыкает европейский блок: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария (безвиз в 186 стран).

Украина

Украина уверенно держится в первой трети списка, опережая многие страны региона. 30-я позиция подтверждает стратегический курс на расширение международного сотрудничества и сохранение действующих безвизовых соглашений, несмотря на вызовы военного времени.

В то же время, стоит отметить, что в рейтинге 2025 года Украина также занимала 30-е место, однако в прошлом году украинцы могли посещать 148 стран против 143 — в этом году. До полномасштабного вторжения, в 2021 году, Украина находилась на 38 месте, тогда для путешествий было доступно 136 стран без визы.

Антирейтинг

На нижних ступенях индекса ситуация остается неизменной. Наименьшую свободу передвижения имеют граждане стран, охваченных длительными конфликтами: