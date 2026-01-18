Продолжительность жизни в крупнейших экономиках мира значительно выше, чем в Украине

Мировой рейтинг продолжительности жизни демонстрирует значительный разрыв между самыми богатыми странами и Украиной, продолжающей преодолевать сложные демографические вызовы. Согласно данным Visual Capitalist, Япония остается мировым лидером по долголетию, тогда как Украина демонстрирует уступающие показатели большинству стран первой десятки по уровню ВВП.

Глобальные лидеры и аутсайдеры среди топ-экономик

По данным 2025 года, самая высокая продолжительность жизни зафиксирована в таких странах:

Япония: 85 лет (самый высокий показатель в рейтинге).

Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Австралия, Швейцария, Швеция, Сингапур: по 84 года.

США: 80 лет.

Китай: 79 лет.

Самый низкий показатель среди 30 крупнейших экономик у Индонезии — 72 года. Индия и россия зафиксировали 73 и 74 года соответственно.

Демографический портрет Украины

Украины нет в этом списке, но данные ООН на 2025 год указывают на сохранение стабильного разрыва в продолжительности жизни между полами в Украине:

Средняя продолжительность жизни:

Женщины: 80 лет.

Мужчины: 70 лет.

Население: 39 000 000 человек.

Возрастная структура:

0−14 лет: 14%.

15−64 года: 67%.

65 лет: 19%.

Сравнительный анализ

Интересно, что продолжительность жизни украинских женщин (80 лет) соответствует общему показателю США и Саудовской Аравии. Однако украинские мужчины (70 лет) по продолжительности жизни находятся ниже самой низкой ступени топ-30 экономик мира.

Высокая доля населения старше 65 лет (19%) свидетельствует об интенсивном старении нации, что характерно как для развитых стран Европы, так и для Украины в условиях войны, миграционных и социальных потрясений.