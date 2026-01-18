Multi от Минфин
18 января 2026, 12:12 Читати українською

Продолжительность жизни в крупнейших экономиках мира значительно выше, чем в Украине

Мировой рейтинг продолжительности жизни демонстрирует значительный разрыв между самыми богатыми странами и Украиной, продолжающей преодолевать сложные демографические вызовы. Согласно данным Visual Capitalist, Япония остается мировым лидером по долголетию, тогда как Украина демонстрирует уступающие показатели большинству стран первой десятки по уровню ВВП.

Продолжительность жизни в крупнейших экономиках мира значительно выше, чем в Украине
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глобальные лидеры и аутсайдеры среди топ-экономик

По данным 2025 года, самая высокая продолжительность жизни зафиксирована в таких странах:

  • Япония: 85 лет (самый высокий показатель в рейтинге).
  • Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Австралия, Швейцария, Швеция, Сингапур: по 84 года.
  • США: 80 лет.
  • Китай: 79 лет.

Самый низкий показатель среди 30 крупнейших экономик у Индонезии — 72 года. Индия и россия зафиксировали 73 и 74 года соответственно.

Демографический портрет Украины

Украины нет в этом списке, но данные ООН на 2025 год указывают на сохранение стабильного разрыва в продолжительности жизни между полами в Украине:

Средняя продолжительность жизни:

  • Женщины: 80 лет.
  • Мужчины: 70 лет.
  • Население: 39 000 000 человек.

Возрастная структура:

  • 0−14 лет: 14%.
  • 15−64 года: 67%.
  • 65 лет: 19%.

Сравнительный анализ

Интересно, что продолжительность жизни украинских женщин (80 лет) соответствует общему показателю США и Саудовской Аравии. Однако украинские мужчины (70 лет) по продолжительности жизни находятся ниже самой низкой ступени топ-30 экономик мира.

Высокая доля населения старше 65 лет (19%) свидетельствует об интенсивном старении нации, что характерно как для развитых стран Европы, так и для Украины в условиях войны, миграционных и социальных потрясений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
zevs1
zevs1
18 января 2026, 12:28
#
Какие условия создало государство то вот такая и жизнь у простого Украинца непродолжительная.
