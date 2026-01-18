Мировой рейтинг продолжительности жизни демонстрирует значительный разрыв между самыми богатыми странами и Украиной, продолжающей преодолевать сложные демографические вызовы. Согласно данным Visual Capitalist, Япония остается мировым лидером по долголетию, тогда как Украина демонстрирует уступающие показатели большинству стран первой десятки по уровню ВВП.
Продолжительность жизни в крупнейших экономиках мира значительно выше, чем в Украине
Глобальные лидеры и аутсайдеры среди топ-экономик
По данным 2025 года, самая высокая продолжительность жизни зафиксирована в таких странах:
- Япония: 85 лет (самый высокий показатель в рейтинге).
- Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Австралия, Швейцария, Швеция, Сингапур: по 84 года.
- США: 80 лет.
- Китай: 79 лет.
Самый низкий показатель среди 30 крупнейших экономик у Индонезии — 72 года. Индия и россия зафиксировали 73 и 74 года соответственно.
Демографический портрет Украины
Украины нет в этом списке, но данные ООН на 2025 год указывают на сохранение стабильного разрыва в продолжительности жизни между полами в Украине:
Средняя продолжительность жизни:
- Женщины: 80 лет.
- Мужчины: 70 лет.
- Население: 39 000 000 человек.
Возрастная структура:
- 0−14 лет: 14%.
- 15−64 года: 67%.
- 65 лет: 19%.
Сравнительный анализ
Интересно, что продолжительность жизни украинских женщин (80 лет) соответствует общему показателю США и Саудовской Аравии. Однако украинские мужчины (70 лет) по продолжительности жизни находятся ниже самой низкой ступени топ-30 экономик мира.
Высокая доля населения старше 65 лет (19%) свидетельствует об интенсивном старении нации, что характерно как для развитых стран Европы, так и для Украины в условиях войны, миграционных и социальных потрясений.
