українська
17 января 2026, 14:06

Киберполиция предупреждает: мошенники похищают Telegram-аккаунты через «бесплатное топливо»

Мошенники в Украине запустили масштабную фишинговую кампанию, обещая водителям по 10 литров бесплатного горючего за подписку на Telegram-каналы. Вместо обещанных бонусов пользователи рискуют навсегда потерять доступ к своим мессенджерам и личным данным. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Киберполиция предупреждает: мошенники похищают Telegram-аккаунты через «бесплатное топливо»
Фото: freepik

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работает мошенническая схема?

Злоумышленники рассылают в соцсетях и мессенджерах сообщения, стилизованные под акции известных сетей АЗС. Схема состоит из нескольких этапов:

  • Привлекательное предложение: Пользователю предлагают «промокод на 10 литров» за подписку на канал.
  • Фишинговый сайт: Ссылка ведет на поддельную страницу, которая выглядит как официальный сайт автозаправки.
  • Перехват доступа: Для «активации» промокода жертву просят ввести номер телефона и секретный код, приходящий в SMS или через Telegram.
  • Блокировка владельца: Получив доступ к аккаунту, мошенники в течение 24 часов завершают все активные сессии настоящего владельца и устанавливают собственную двухфакторную аутентификацию.

В результате злоумышленники используют украденный профиль для дальнейшей рассылки фейков от вашего имени или доступа к приватным перепискам.

Как защитить себя: советы специалистов

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, соблюдайте простые правила безопасности:

  • Проверяйте первоисточник: Ни одна большая сеть АЗС не рассылает бесплатное топливо из-за сомнительных ссылок. Все акции публикуются только на официальных сайтах и проверенных страницах компаний.
  • Игнорируйте подозрительные ссылки: Не переходите по адресам, полученным в мессенджерах от незнакомцев или даже от друзей (их тоже могли сломать).
  • Сохраняйте коды подтверждения: Никогда и никому не сообщайте коды, приходящие от Telegram или в SMS.

Если вы уже ввели данные на сомнительном сайте, немедленно зайдите в «Настройки» — «Устройства» и завершите все активные сессии Telegram, кроме текущей, а также измените пароль двухфакторной аутентификации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Alek Cristo, Три літри и 6 незарегистрированных посетителей.
