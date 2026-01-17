Киберполиция предупреждает: мошенники похищают Telegram-аккаунты через «бесплатное топливо»

Мошенники в Украине запустили масштабную фишинговую кампанию, обещая водителям по 10 литров бесплатного горючего за подписку на Telegram-каналы. Вместо обещанных бонусов пользователи рискуют навсегда потерять доступ к своим мессенджерам и личным данным. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Как работает мошенническая схема?

Злоумышленники рассылают в соцсетях и мессенджерах сообщения, стилизованные под акции известных сетей АЗС. Схема состоит из нескольких этапов:

Привлекательное предложение: Пользователю предлагают «промокод на 10 литров» за подписку на канал.

Фишинговый сайт: Ссылка ведет на поддельную страницу, которая выглядит как официальный сайт автозаправки.

Перехват доступа: Для «активации» промокода жертву просят ввести номер телефона и секретный код, приходящий в SMS или через Telegram.

Блокировка владельца: Получив доступ к аккаунту, мошенники в течение 24 часов завершают все активные сессии настоящего владельца и устанавливают собственную двухфакторную аутентификацию.

В результате злоумышленники используют украденный профиль для дальнейшей рассылки фейков от вашего имени или доступа к приватным перепискам.

Как защитить себя: советы специалистов

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, соблюдайте простые правила безопасности:

Проверяйте первоисточник: Ни одна большая сеть АЗС не рассылает бесплатное топливо из-за сомнительных ссылок. Все акции публикуются только на официальных сайтах и проверенных страницах компаний.

Игнорируйте подозрительные ссылки: Не переходите по адресам, полученным в мессенджерах от незнакомцев или даже от друзей (их тоже могли сломать).

Сохраняйте коды подтверждения: Никогда и никому не сообщайте коды, приходящие от Telegram или в SMS.

Если вы уже ввели данные на сомнительном сайте, немедленно зайдите в «Настройки» — «Устройства» и завершите все активные сессии Telegram, кроме текущей, а также измените пароль двухфакторной аутентификации.