Приватбанк «станет на паузу» этой ночью

В ночь на субботу, 17 января, Приватбанк проведет масштабные регламентные работы своего процессингового центра. Это необходимо для модернизации системы, увеличения ее мощности и повышения уровня безопасности транзакций, сообщает пресс-служба банка.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Когда именно не будут работать сервисы

Технический «тайм-аут» продлится чуть больше шести часов:

Начало: 17 января в 00:05.

Завершение: 17 января в 06:30 утра.

Какие операции будут недоступны

В течение этого времени клиенты банка не смогут воспользоваться одним из основных финансовых инструментов:

Операции с картами: невозможно будет перевести средства, оплатить покупки в интернете или в магазинах.

Банкоматы и терминалы: снять наличные деньги или пополнить счет через терминалы самообслуживания будет невозможно.

POS-терминалы: предприниматели не смогут принимать оплату из-за терминалов банка на кассах.

Совет клиентам

Банк обычно выбирает ночное время для работ, чтоб минимизировать неудобства для юзеров. Однако, если вы планируете производить какие-либо оплаты, стоит сделать это до полуночи 17 января.

Уже с 06:30 утра в субботу все сервисы должны возобновить работу в штатном режиме.