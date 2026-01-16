В ночь на субботу, 17 января, Приватбанк проведет масштабные регламентные работы своего процессингового центра. Это необходимо для модернизации системы, увеличения ее мощности и повышения уровня безопасности транзакций, сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк «станет на паузу» этой ночью
Когда именно не будут работать сервисы
Технический «тайм-аут» продлится чуть больше шести часов:
- Начало: 17 января в 00:05.
- Завершение: 17 января в 06:30 утра.
Какие операции будут недоступны
В течение этого времени клиенты банка не смогут воспользоваться одним из основных финансовых инструментов:
- Операции с картами: невозможно будет перевести средства, оплатить покупки в интернете или в магазинах.
- Банкоматы и терминалы: снять наличные деньги или пополнить счет через терминалы самообслуживания будет невозможно.
- POS-терминалы: предприниматели не смогут принимать оплату из-за терминалов банка на кассах.
Совет клиентам
Банк обычно выбирает ночное время для работ, чтоб минимизировать неудобства для юзеров. Однако, если вы планируете производить какие-либо оплаты, стоит сделать это до полуночи 17 января.
Уже с 06:30 утра в субботу все сервисы должны возобновить работу в штатном режиме.
