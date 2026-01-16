Курс валют в пятницу: доллар в банках подорожал на 15 копеек, евро — на 10 копеек

В пятницу, 16 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 6 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился и подорожал на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,20−43,75 грн. Евро покупают за 50,30 грн, а продают за 50,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,56−43,70, евро — 50,60−50,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,56−43,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,59−50,61 грн/евро.

