Все нюансы подачи заявки на компенсацию ущерба, причиненного рф

В середине декабря 2025 года в Гааге 16 было принято решение о создании Компенсационной комиссии. Она будет определять размеры репараций для украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны россии против Украины. Полноценную работу Комиссия начнет уже в 2027 году. Разберем, как именно агрессор будет компенсировать ущерб, кто имеет право на выплаты и когда их ожидать.

Почти 90 тыс. украинцев уже заявили о желании получить возмещение

Создание надежной системы компенсаций требует значительных международных усилий и времени. После начала полномасштабного вторжения было определено , что это будет происходить в 3 этапа:

1) создание Международного реестра убытков (RD4U), в который подают заявления;

2) запуск работы Компенсационной комиссии по рассмотрению дел и назначению сумм выплат;

3) наполнение фонда, из которого будут производиться выплаты.

Пока мы находимся на втором этапе. Реестр работает с 2023 года как база данных для всех видов причиненного вреда — здесь хранятся доказательства, которые важно не потерять. Уже почти 90 тыс. украинцев подали в него свои заявления.

Кто может подать заявление уже сейчас?

Всего предусмотрено 43 категории ущерба. Открыто 14, касающихся тяжелых последствий и потери имущества:

А1.1 — вынужденное внутреннее перемещение;

А2.1 — смерть близкого члена семьи;

А2.2 — исчезновение без вести близкого члена семьи;

А2.3 — серьезные телесные повреждения;

А2.4 — сексуальное насилие;

А2.5 — пытки, или бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

А2.6 — лишение свободы;

А2.7 — принудительный труд или служба;

А2.8 — насильственное перемещение или депортация детей;

А2.8 — насильственное перемещение или депортация взрослых;

А3.1 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества;

А3.2 — повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;

А3.3 — потеря жилья или места жительства;

А3.6 — потеря доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Подать заявление могут как гражданские, так и военные (участники боевых действий, ветераны, бывшие пленные). В случаях смерти или пропажи без вести пострадавших заявления могут подавать близкие родственники. Главное условие для регистрации такого заявления — ущерб нанесен после 24 февраля 2022 года (работа над расширением действия на период с 2014 года продолжается).

Заявление подать просто через портал «Дия» (также здесь можно следить за открытием новых категорий). Обычно подача заявки занимает 20 минут, ведь платформа автоматически подтягивает часть информации из государственных реестров. А если уникальные документы потеряны, есть возможность подать письменные показания.

А как насчет бизнеса?

Совсем скоро подавать заявления могут также и юридические лица — предприятия и организации. Речь идет об уничтожении важной инфраструктуры и убытках бизнеса из-за потери имущества. Кабмин уже определил порядок этой процедуры, сейчас она тестируется. Даже если компания уже пытается получить возмещение через суды, это не мешает ей подать заявление в Реестр.

Откуда деньги и когда ждать выплат?

Для старта выплат необходим полноценный запуск Комиссии. Это требует ратификации соглашения минимум 25 странами, ведь, чтобы комиссия заработала, необходима политическая поддержка и средства. По предварительным оценкам ее работа начнется до конца 2027 года.

Ключевой вопрос — наполнение фонда компенсаций средствами. В принятых документах прямо прописано, что платить должна россия, так что получение репараций может затянуться на годы. Но на счетах европейских банков заблокировано около 260 млрд евро резервов рф. Политическая ситуация сдерживает европейцев от прямого использования этих средств. Но главное, что они уже четвертый год остаются арестованными и служат гарантией восстановления справедливости в будущем.

Также рассматриваются альтернативные механизмы, например отчисление процента по продаже российских энергоносителей (по аналогии с кейсом Ирак-Кувейт).

Почему заявление следует подать сегодня?

Наличие четкого международно согласованного механизма компенсаций — это надежный фундамент для будущих выплат. Мы не можем вернуть утраченные и изуродованные жизни, но можем заставить врага по крайней мере заплатить за преступления. И каждое новое заявление — это юридическое доказательство против россии, что увеличивает наши шансы привлечь его к ответственности.

Какие ошибки не следует допускать при подаче заявления?

Подавая заявление граждане совершают ошибки из-за несоответствия категории заявлений. Например, путают категории и подают заявление о потере дома там, где нужно заявлять о повреждении или уничтожении жилья или наоборот. Кроме того, распространенным случаем является подача одного заявления от семьи вместо отдельных от каждого из ее членов.

Также граждане часто не указывают ориентировочную сумму ущерба и логику расчета, не добавляют доказательств проживания — особенно когда не были официально зарегистрированы по адресу, или даже откладывают подачу заявления из-за, по их мнению, недостатка доказательств или не решают вопрос с подтверждением права собственности.

Но хуже всего, когда люди не подаются вообще, потому что думают, что без идеального пакета документов это невозможно. Особенно это заметно по категории для жилья на временно оккупированных территориях, поскольку даже если у вас нет подтверждений, что ваше имущество там уничтожено, вы все равно можете подать заявление именно о потере доступа/контроля к нему. Поэтому в RD4U прямо объясняют: подать заявление можно, но важно дать максимум имеющейся информации и не путать категории.

Например, категория A3.3 — это сам факт потери дома и расходы на аренду, получение или приобретение нового жилья. Если человек является владельцем и жилье повреждено или уничтожено, нужно подать отдельное заявление в A3.1. Отдельно акцентируется и на том, что каждый член семьи, лишившийся дома, должен подать свое заявление в A3.3.

То есть даже если человек не был официально зарегистрирован по адресу, и, например, арендовал жилье, это не блокирует подачу: нужно просто собрать и добавить достаточно доказательств, что это было ваше место жительства. И обязательно дать ориентировочную сумму заявления и кратко объясните, как его посчитали.

Еще одной типичной проблемой, на которой следует акцентировать внимание, становится подтверждение права собственности в категории A3.1, где подают заявления за убытки из-за уничтоженного или поврежденного жилья. Эта же проблема, кстати, наблюдается и в случае попытки получить государственную компенсацию есть восстановление.

В RD4U указывают: если право на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав, его следует зарегистрировать, а если это невозможно — все равно можно подать заявление, но нужно показать доказательство попытки регистрации. Также для этой категории важно учесть, что если жилье было отремонтировано, это не лишает права подачи заявления, но стоит добавить доказательства ремонтов и их стоимости. Приобретение уже поврежденного объекта не дает оснований заявлять «старые» повреждения в этой категории.

Отдельная история — имущество на временно оккупированных территориях. Сейчас граждане, чье жилье там повреждено или разрушено, не могут податьсь на компенсацию есть Восстановление, поскольку мы до сих пор ждем решения Правительства о расширении программы. Однако у RD4U такая возможность есть — если человек не имеет доступа к такому жилью и даже не может подтвердить, есть ли повреждения, это не значит, что подаваться не нужно: для этого существует категория A3.6 — потеря доступа или контроля.

Несмотря на максимально цифровизированный подход к обеспечению возможности подаваться к RD4U, некоторые граждане все еще не могут это сделать из-за действия, поскольку эта услуга доступна только на портале, а не через приложение.

Понимаю, что для граждан Действие — прежде всего приложение, поэтому логично, что многие пытаются пойти в RD4U именно таким образом. Однако через приложение можно только ознакомиться с перечнем 14 доступных категорий убытков, а уже подавать заявление нужно только через портал Действие — в личном кабинете.

Последней, но очень распространенной ошибкой является то, что граждане не всегда понимают суть RD4U и ожидают, что принятие заявления в Реестр автоматически означает компенсацию за ущерб. Однако RD4U — первый этап компенсационного механизма, целью которого является исключительно фиксация ущерба. Размер компенсаций будет устанавливаться Компенсационной комиссией, решение о создании которой недавно было объявлено.