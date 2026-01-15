К закрытию межбанка в четверг, 15 января, курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.
Доллар подорожал на межбанке на 15 копеек
|
Открытие 15 января
|
Закрытие 15 января
|
Изменения
|
43,41/43,44
|
43,56/43,59
|
15/15
|
50,50/50,51
|
50,54/50,56
|
4/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,10−43,60 грн. Евро покупают за 50,20 грн, а продают за 50,84 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,50−43,60, евро — 50,60−50,80 грн.
