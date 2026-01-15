Банкиры призывают запретить начислять проценты по стейблкоинам

Председатель подкомитета ICBA по цифровым активам Кевин Пейтнер призвал Конгресс распространить запрет начислять доход за владение стейблкоинами на все криптоплатформы и аффилированные с ними компании. Об этом пишет coindesk.

Что говорят банкиры

Сейчас такие меры, прописанные в законе GENIUS, закреплены только в отношении эмитентов платежных стейблкоинов.

Криптовалютные платформы и посредники предлагают клиентам доход за хранение стейблкоинов на их площадках. Фактически это аналогично сберегательному счету в банке — одному из самых популярных финансовых продуктов. Однако, в отличие от банков, депозиты криптобирж лишены обеспеченных законом гарантий — на них не распространяется система страхование вкладов, отметил Пейтнер. В то же время с таких доходов не надо платить налоги.

По версии ICBA, если криптоплощадки сохранят право начислять доход на стейблкоины, это может привести к сокращению банковских депозитов на $1,3 трлн и объема кредитования небольшими локальными банками на $850 млрд.

Если объем рынка стейблкоинов вырастет с $300 млрд до нескольких триллионов долларов к концу десятилетия, структура традиционных банковских депозитов резко изменится. Банки столкнутся оттоком средств, что увеличит риски ликвидности и стоимость фондирования, настаивает Пейтнер.

От сокращения кредитования особенно пострадает малый бизнес, который сильно зависит от персонального банковского обслуживания. В результате может ускориться «консолидация банковской отрасли», а уменьшение числа банков лишит небольшие местные сообщества, в первую очередь фермерские хозяйства, доступа к кредитам. В ICBA напомнили, что региональные банки выдают 81% кредитов на покупку недвижимости фермеров, 74% кредитов на развитие хозяйств и почти 90% кредитов на небольшие фермерские участки.

Кроме того, на местные банки приходится 71% отделений в сельских районах и почти две трети выданных на селе депозитов.

В четверг, 15 января, Сенат собирался рассматривать законопроект под названием CLARITY, о разграничении полномочий по контролю за крипторынком. Однако слушания перенесли. Среди причин — резкая критика со стороны крупных игроков рынка.

Гендиректор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг раскритиковал законопроект, заявив, что отсутствие регулирования лучше, чем плохой закон, ущемляющий права участников криптоиндустрии. В то же время крупные банки поддержали идею ограничить доходность стейблкоинов.