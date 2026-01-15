Греция продлила временную защиту для украинцев до 2027 года

Греческое правительство официально продлило действие режима временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Решение принято в соответствии с общеевропейской позицией и согласовано на уровне Европейского союза. Об этом пишет Visitukraine.today.

Что это значит для украинцев

Это означает, что украинцы и дальше смогут легально проживать, работать и пользоваться базовыми социальными правами на территории Греции.

Автоматическое продление разрешений

Вид на жительство, срок действия которых истекал в период с марта 2023 года по март 2026 года, продлеваются автоматически.

Обращаться в государственные учреждения, подавать заявления или обновлять документы не нужно — продолжение происходит без дополнительных действий со стороны владельцев свидетелей.

Обновление свидетельств для выезда за границу

Украинцы, планирующие путешествие или выезд за пределы Греции, с 16 февраля 2026 могут лично обновить вид.

Для этого следует обратиться в соответствующие отделы по приюту. Важно:

необходимо иметь билеты (печатные или электронные);

предварительная запись не требуется.

Обновление вида рекомендовано именно для тех, кто планирует пересечение границы, чтобы избежать возможных осложнений при возвращении.

Для новоприбывших украинцев

Граждане Украины, которые будут въезжать в Грецию впервые, будут получать статус временной защиты по стандартной процедуре

Данный статус будет действовать до 4 марта 2027 года и будет предусматривать те же права, что и для украинцев, которые уже находятся в стране.