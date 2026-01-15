К сервису «е-Предприниматель» присоединились два новых банка

К комплексной услуге «е-Предприниматель» присоединились еще два финансовых учреждения — Кредобанк и МТБ Банк . Теперь открыть счет для ФЛП в этих банках можно непосредственно при регистрации бизнеса в режиме онлайн. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Как открыть счет без визита в отделение

Авторизируйтесь на портале «Дия».

Зайдите в раздел сервиса «е-Предприниматель».

Выберите пункт «Открытие банковского счета».

Выберите желаемый банк из списка партнеров.

Заполните краткую анкету и заверьте документы с помощью КЭП (электронной подписи).

Открыть счет ФЛП можно также в одном из банков-партнеров: Ощадбанке, Абанке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и Приватбанке.

В сервисе «е-Предприниматель» уже 16 услуг для бизнеса: регистрация и изменение данных ФЛП, создание ООО, вакансии, налоги и не только.

«А если вам нужна справка о доходах — напишите запрос AI-ассистенту в „Дие“ и получите документ в личном кабинете», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство цифровой трансформации объявило о запуске комплексной услуги «е-Предприниматель» в июне 2024 года.