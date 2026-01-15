К комплексной услуге «е-Предприниматель» присоединились еще два финансовых учреждения — Кредобанк и МТБ Банк. Теперь открыть счет для ФЛП в этих банках можно непосредственно при регистрации бизнеса в режиме онлайн. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
К сервису «е-Предприниматель» присоединились два новых банка
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как открыть счет без визита в отделение
- Авторизируйтесь на портале «Дия».
- Зайдите в раздел сервиса «е-Предприниматель».
- Выберите пункт «Открытие банковского счета».
- Выберите желаемый банк из списка партнеров.
- Заполните краткую анкету и заверьте документы с помощью КЭП (электронной подписи).
Открыть счет ФЛП можно также в одном из банков-партнеров: Ощадбанке, Абанке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и Приватбанке.
В сервисе «е-Предприниматель» уже 16 услуг для бизнеса: регистрация и изменение данных ФЛП, создание ООО, вакансии, налоги и не только.
«А если вам нужна справка о доходах — напишите запрос AI-ассистенту в „Дие“ и получите документ в личном кабинете», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что Министерство цифровой трансформации объявило о запуске комплексной услуги «е-Предприниматель» в июне 2024 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии