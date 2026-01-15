Франция предупредила 90 криптокомпаний о закрытии, немецкий DZ BANK получил разрешение на торговлю криптой: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Франция предупредила 90 криптокомпаний о принудительном закрытии из-за отсутствия лицензий MiCA

Французский финансовый регулятор (AMF) перешел к решительным действиям в преддверии полного вступления в силу регламента MiCA. По результатам проверки, 90 криптокомпаний, работающих на рынке Франции, до сих пор не имеют необходимой европейской авторизации. Поскольку переходный период завершается 30 июня 2026, нарушители рискуют быть заблокированными уже с июля. Об этом сообщает Reuters.

Ситуация с легализацией рынка остается неоднозначной. Исполнительный директор AMF Стефан Понтуазо озвучил тревожные цифры по выявленным фирмам:

40% компаний официально заявили, что не планируют подавать заявку на лицензию MiCA и, вероятно, покинут рынок.

30% участников вообще проигнорировали запросы регулятора по поводу своих дальнейших планов.

30% фирм находятся в процессе оформления документов.

Регулятор подчеркнул: компании, не получившие лицензию до июля, обязаны реализовать «план упорядоченного сворачивания деятельности», как того требует Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Несмотря на строгие проверки, Франция продолжает выдавать разрешения тем, кто отвечает новым стандартам. Среди первых, кто успешно прошел сертификацию MiCA, — инвестиционный гигант CoinShares и швейцарский сервис Relai.

В то же время, официальный Париж выражает обеспокоенность так называемым «регуляторным арбитражем». Французские власти опасаются, что криптофирмы будут искать «слабые звенья» в ЕС (страны с менее придирчивым надзором) для получения лицензии, дающей право работать на всем пространстве Евросоюза.

Франция активно поддерживает инициативу Еврокомиссии по передаче централизованных надзорных полномочий ESMA. Это означает, что единственный орган в Париже мог бы контролировать все криптокомпании блока.

Сторонники, Франция и другие считают, что это прекратит манипуляции с юрисдикциями. Оппоненты, Мальта и ряд других стран, видят в этом угрозу развитию стартапов и чрезмерную бюрократизацию процесса лицензирования.

В Германии DZ BANK запускает платформу для покупки криптовалюта через сеть Volksbanken и Raiffeisenbanken

Немецкий банковский гигант DZ BANK официально получил лицензию от Федерального управления финансового надзора (BaFin) на сделки с цифровыми активами. Деятельность банка будет полностью соответствовать новым общеевропейским нормам регламента MiCA, что делает учреждение одним из первых крупных игроков, легализовавших криптоуслуги по новым стандартам.

Для реализации проекта DZ BANK совместно с IT-партнером Atruvia разработал платформу meinKrypto. Она будет доступна через привычное для миллионов немцев мобильное приложение VR Banking.

Ключевые особенности сервиса:

Целевая аудитория: Самостоятельные инвесторы. Банк не будет давать консультации, а лишь будет обеспечивать техническую возможность купли и продажи.

Доступные активы: На старте клиентам предлагают четыре крупнейших криптовалют — биткоин, Ethereum, Litecoin и Cardano.

Инфраструктура: За надежное хранение активов будет отвечать Boerse Stuttgart Digital, а за быстрое выполнение торговых заявок — EUWAX AG.

Несмотря на то, что DZ BANK является центральным учреждением, каждый отдельный кооперативный банк (Volksbanken или Raiffeisenbanken) будет принимать решение о запуске услуги самостоятельно. Для активации meinKrypto для своих клиентов, каждый местный банк должен получить индивидуальное одобрение от регулятора BaFin.

Решение DZ BANK основывается на актуальных рыночных трендах. Согласно исследованию Генеральной ассоциации кооперативов за сентябрь 2025 г., более 30% банков этой группы планируют в ближайшее время интегрировать криптовалютные решения в свой перечень услуг, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

Доля заблокированных в стейкинге Ethereum достигла рекордных 30%.

Сеть второй по капитализации криптовалюты установила новый исторический рекорд по количеству заблокированных активов. В настоящее время в Beacon Chain находится 35,8 млн. ETH, что составляет почти 30% (29,57%) от всего рыночного предложения актива. Об этом сообщает Forklog.

В долларовом эквиваленте стоимость заблокированных монет превысила поразительную отметку в $118 млрд. Это обновление предыдущего максимума, зафиксированного в июле 2025 года.

Ключевые показатели сети:

Валидаторы: количество активных узлов достигло 976117.

Спрос на вход: в очереди активацию стейкинга ожидают еще 2,3 млн ETH.

Отсутствие продаж: очередь на вывод активов (unstaking) остается на минимальных уровнях, что свидетельствует о долгосрочной вере инвесторов в рост цены и нежелание продавать монеты.

Безоговорочным лидером сектора остается сервис ликвидного стейкинга Lido Finance, через который проходит около 24% всех заблокированных в сети активов.

Главной причиной такого всплеска аналитики называют активность крупных фондов и эмитентов биржевых продуктов (ETF):

Экспансия BitMine: Компания под руководством Тома Ли только за последнюю неделю удвоила свои мощности, увеличив объем собственного стейкинга до 1,53 млн. ETH. В общей сложности фирма контролирует уже более 3,3% всей эмиссии Ethereum.

Влияние ETF: Гигант Grayscale приступил к прямой выплате вознаграждений за стейкинг своим клиентам. В то же время, банковский гигант Morgan Stanley подал заявку на запуск собственного Ethereum-ETF с обязательной опцией блокировки монет.

Это подтверждает смену парадигмы на рынке. Большие институциональные игроки теперь рассматривают Ethereum не просто как актив для спекуляций, а как надежный источник пассивного дохода в блокчейне.

Экспансия в ЕС: Ripple получила «зеленый свет» от регулятора Люксембурга на работу с электронными деньгами

Криптогигант Ripple официально объявил о получении предварительного одобрения лицензии учреждения электронных денег (EMI) от главного финансового регулятора Люксембурга (CSSF). Этот шаг стратегически важен для масштабирования платежных решений компании на весь Европейский Союз.

Получение разрешения CSSF позволит компании ускорить внедрение платформы Ripple Payments в банковском секторе Европы. Главная цель — помочь финансовым институтам отказаться от устаревших систем в пользу круглосуточных трансграничных расчетов в режиме реального времени.

Ключевые достижения Ripple за последнее время:

Британский успех: Лишь неделю назад компания получила аналогичную EMI-лицензию и регистрацию криптоактивов от регулятора Великобритании (FCA).

Глобальное лидерство: В настоящее время Ripple владеет более 75 лицензиями по всему миру, что делает ее одной из самых прозрачных и регулируемых компаний в блокчейн-индустрии.

Рыночный охват Система Ripple Payments уже покрывает 90% ежедневных валютных рынков, а общий объем обработанных транзакций превысил $95 млрд.

Выбор юрисдикции не был случайным. Президент Ripple Моника Лонг отметила, что четкое регулирование в ЕС дает финансовым учреждениям уверенность для перехода от тестирования технологий к их коммерческому использованию. По ее словам, это поможет разблокировать триллионы долларов «спящего» капитала из-за автоматизации движения стоимости.

Управляющий директор Ripple в Европе Касси Креддок добавила, что прогрессивный подход Люксембурга делает страну ключевым хабом для финансовых инноваций, обеспечивая правовую определенность, необходимую для развития инфраструктуры в пределах всего Евросоюза.

Пока Ripple получила так называемый Green Light Letter — официальный документ, подтверждающий соответствие основным требованиям. Полная авторизация EMI станет финальным шагом, который укрепит статус Ripple как ведущего поставщика блокчейн-инфраструктуры для крупнейших банков Европы. Компания уже активно развивает сеть офисов, в частности, в Лондоне, Женеве, Люксембурге и Рейкьявике.