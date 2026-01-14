Эксперт объяснил, почему НБУ перешел к контролируемой девальвации гривны

Национальный банк Украины перешел к политике контролируемого ослабления гривны из-за изменения структуры финансирования от Европейского Союза. Обнародованные детали нового пакета помощи свидетельствуют о том, что прямая бюджетная поддержка будет меньше ожидаемой, что заставляет власть искать механизмы для перекрытия дефицита. Об этом пишет финансовый эксперт Андрей Шевчишин, 14 января.

Изменение приоритетов

Европейская Комиссия раскрыла детали распределения финансирования для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Главная новость заключается в том, что структура этих средств изменилась не в пользу прямой поддержки госбюджета:

Бюджетная поддержка: Украина получит только 30 млрд евро вместо ранее запланированных 50 млрд евро.

Оборонная поддержка: На военные нужды будет выделено значительно больше — 60 млрд евро на два года.

Эти 60 млрд евро имеют четкое целевое назначение: закупка боеприпасов, ракет, артиллерии, дронов, систем ПВО, а также защита критической инфраструктуры. Однако эксперт подчеркивает важное ограничение: эти средства запрещено использовать для выплаты денежного довольствия военнослужащим.

Математика дефицита 2026 года

По подсчетам Андрея Шевчишина, общий объем подтвержденной финансовой помощи на текущий год составляет ориентировочно 45,3 миллиарда долларов. Эта сумма состоит из:

26 млрд долларов — ранее согласованная помощь от партнеров;

$2 млрд — транши в рамках четырехлетней программы с МВФ;

17,3 млрд долларов (15 млрд евро) — доля от европейского пакета.

Формально этой суммы должно хватить для покрытия потребностей. Однако в государственной смете существует скрытая «дыра»: в проголосованном бюджете не учтены 300 миллиардов гривен на выплаты военным. В долларовом эквиваленте дополнительная потребность составляет 5−7 миллиардов долларов.

Девальвация как вынужденный шаг

Именно нехватка средств на зарплаты военным и сокращение прямой бюджетной поддержки от ЕС объясняют текущее поведение валютного рынка.

«Девальвация сейчас выступает частичным компенсатором будущего недостатка бюджетного финансирования. Особенно учитывая возможную коррекцию евро к доллару», — отмечает Шевчишин.

Расчеты бюджета основаны на среднегодовом курсе 45,7 грн за доллар. Поскольку внешней помощи для покрытия всех социальных и военных выплат (именно зарплат) может не хватить, правительство будет вынуждено искать дополнительные источники поступлений. Эксперт предупреждает, что «непопулярных решений не избежать».

Определенным облегчением может стать возможность переноса части европейских средств с 2027 на 2026 год, а также разрешение тратить оборонный бюджет ЕС на защиту критической инфраструктуры, что освободит часть собственных средств государства.

