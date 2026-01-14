Золото и биткоин вместе могут усилить инвестпортфель — Bitwise

Аналитики Bitwise Research — исследовательского подразделения американской инвесткомпании Bitwise Asset Management — Хуан Леон и Маллика Колар проверили на стресс-тестах известную рекомендацию основателя Bridgewater Associates Рэя Далио по выделению 15% инвестиционного портфеля на золото и биткоин .

Результаты показали, что эти активы наиболее эффективны не в отдельности, а в сочетании. Вместе они формируют баланс между «защитой» во время рыночных обвалов и «наступлением» в периоды восстановления.

Золото — ваш «защитный щит»

Анализ крупных просадок рынка акций за последние 10 лет (2018, 2020, 2022 и торговая война 2025 года) показывает, что золото является лучшим амортизатором:

2018 год: Пока акции упали на 19,3%, а биткоин обвалился на 40,3%, золото продемонстрировало рост на 5,8%.

2022 год: Во время агрессивного поднятия ставок ФРС акции упали на 24,2%, биткоин — на 59,9% (из-за краха FTX), а золото удержалось, упав лишь на 9%.

2025: В ответ на пошлины Трампа акции потеряли 16,7%, тогда как золото выросло на 6%.

Биткоин — ваша «пружина» для роста

Хотя биткоин сильно падает во время кризисов, он демонстрирует взрывную доходность в периоды восстановления.

После 2018 года: Когда рынок нащупал дно, биткоин взлетел на 79% (против 18% у золота).

После пандемии COVID-2020: Биткоин продемонстрировал невероятное ралли в 775%, тогда как золото выросло на 112%.

Период 2023 года: На фоне ожиданий снижения ставок биткоин прибавил 40%, опередив золото (17,5%).

Почему стоит держать оба актива

Эксперты отмечают: поскольку невозможно точно угадать момент разворота рынка, эффективная стратегия — удерживать оба актива одновременно.

Портфель, содержащий и золото, и биткоин, показал коэффициент Шарпа 0,679. Это почти в три раза выше, чем у традиционного портфеля 60/40 (0,237), и значительно лучше, чем у портфеля только с золотом (0,436).

«Золото обеспечивает защиту во время спадов, а биткоин — мощный рывок во время восстановления. Вопрос не должен стоять „золото или биткоин“. История свидетельствует, что правильный ответ — „и то, и другое“», — отметили в Bitwise.