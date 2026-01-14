Официальные курсы доллара и евро продолжают снижаться

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 15 января. Курсы доллара и евро продолжают снижаться после рекордных значений на этой неделе.

На завтра НБУ установил курс доллара на уровне 43,12 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в среду (43,17 грн).

Регулятор установил курс евро на четверг на отметке 50,26 грн, что на 6 копеек меньше, чем в среду (50,32 грн).

