Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 15 января. Курсы доллара и евро продолжают снижаться после рекордных значений на этой неделе.
Официальные курсы доллара и евро продолжают снижаться
Курс доллара
На завтра НБУ установил курс доллара на уровне 43,12 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в среду (43,17 грн).
Курс евро
Регулятор установил курс евро на четверг на отметке 50,26 грн, что на 6 копеек меньше, чем в среду (50,32 грн).
Источник: Минфин
