Доллар стабилизируется после потерь, а иена продолжает ослабевать

Доллар США стабилизировался в среду перед публикацией ключевых данных по инфляции, в то время как японская иена упала до самого низкого уровня за полтора года. В 04:30 по восточному времени (09:30 по Гринвичу) индекс доллара, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине шести других валют, торговался практически неизменным на уровне 98,910, начав новую неделю со снижения. Об этом пишет Investing.com.

Доллар стабилизируется

Во вторник американская валюта ненадолго снизилась после того, как потребительские цены были расценены как потенциально дающие Федеральной резервной системе больше возможностей для снижения ставок, поскольку базовый ИПЦ вырос на 0,2% в декабре, увеличившись на 2,6% в годовом исчислении, что несколько ниже ожиданий.

«Однако вчерашняя ценовая динамика фактически усилила наш краткосрочный положительный уклон по отношению к доллару: несмотря на слабый индекс потребительских цен, цены ФРС почти не изменились, и доллар быстро снова вырос», — говорится в примечании аналитиков ING.

В среду будет больше данных по инфляции, в том числе цены производителей за октябрь и розничные продажи за ноябрь.

Доллар также получил толчок после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл получил скоординированную поддержку от должностных лиц мировых центральных банков после того, как администрация Трампа угрожала уголовными обвинениями из-за его свидетельства ремонтных работ в штаб-квартире центрального банка, что вызвало беспокойство относительно независимости ФРС.

«Мы все еще видим достаточную вероятность того, что доллар в конце концов выйдет из этого эпизода более сильным, поскольку Пауэлла можно рассматривать как более решительное „ястребиного“ политика, стремясь укрепить независимость ФРС», — добавили в ING.

Трейдеры также ожидают решения Верховного суда о законности тарифной политики Трампа, которое может быть объявлено уже позже этой сессии.

Переговоры с Гренландией в центре внимания

В Европе пара EUR/USD выросла на 0,1% до 1,1650 накануне переговоров между официальными лицами США, Дании и Гренландии по поводу будущего этого богатого полезными ископаемыми острова.

«Пока угрозы США относительно Гренландии оказали незначительное заметное влияние на рынок, поэтому премия за риск, которую можно уменьшить, ограничена, даже если переговоры будут указывать на общий результат. Тем не менее любой прогресс может устранить затяжной геополитический риск „черного лебедя“ для европейских валют», — заявили в ING.

«Конструктивные заголовки могут несколько замедлить падение пары EUR/USD, но мы продолжаем ориентироваться на уровень 1,1600 в ближайшие дни».

Пара GBP/USD выросла на 0,2% до 1,3451.

«Торговля Такаичи» бьет по иене

В Азии пара USD/JPY выросла на 0,1% до 159,15, при этом ранее пара поднялась до самого высокого уровня с июня 2024 года, поскольку японская валюта начала падать.

В СМИ сообщается, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи готовится сообщить свой кабинет министров о своем намерении распустить парламент позже в среду, а 8 февраля рассматривается как возможная дата досрочных выборов в нижнюю палату.

Инвесторы сосредоточились на обещаниях Такаичи относительно экспансионистской фискальной политики, включая крупные пакеты стимулирующих мер, направленные на стимулирование роста и борьбу с дефляцией, что может еще больше сказаться на иене, увеличив государственный долг и задержав более жесткую монетарную политику Банка Японии.

Перспектива политически мотивированного фискального толчка, получившего название «соглашение Такаичи», усилила давление на валюту в последние сессии.

Курс USD/CNY снизился на 0,1% до 6,9736 после публикации данных о торговле Китаем за декабрь, показавших значительный профицит, поскольку экспорт превысил ожидания, а импорт рос здоровыми темпами, что свидетельствует об устойчивом внешнем спросе и признаках укрепления внутреннего потребления.

За весь 2025 год профицит торгового баланса вырос до рекордных 1,25 триллиона долларов, поскольку перебои с экспортом в Соединенные Штаты были в значительной степени компенсированы высоким спросом других регионов.

Пара AUD/USD торгуется практически неизменной на уровне 0,6688.