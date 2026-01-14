Биткоин приблизился к $96 000, Пакистан интегрирует стейблкоин USD1 в свою платежную систему: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2026, 12:02 Читати українською

Биткоин приблизился к $96 000, Пакистан интегрирует стейблкоин USD1 в свою платежную систему: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay

Биткоин приблизился к $96 000

В ночь с 13 на 14 января цена первой криптовалюты в моменте достигла $95 800. После чего биткоин откатился назад и на момент написания новости актив торгуется на уровне $95 222. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки биткоин вырос на 3,6%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также пошли вверх. За последние 24 часа больше прибавили в цене:

Суточный объем ликвидаций превышает $688 млн. Это почти полностью шорты. Всего под принудительное сокращение позиций попали 126 360 трейдеров.

Экспансия криптопроектов Трампа: Пакистан интегрирует стейблкоин USD1 в свою платежную систему

Пакистан делает решительный шаг к цифровизации экономики, привлекая технологии, связанные с семьей Дональда Трампа. Центральный банк страны заключил соглашение с компанией SC Financial Technologies, имеющей прямые связи с криптоплатформой World Liberty Financial (WLFI). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Главной целью соглашения является введение стейблкоина USD1 в государственную цифровую инфраструктуру Пакистана. Планируется, что этот токен станет важным дополнением к будущей национальной цифровой валюте (CBDC), над которой работает регулятор.

Ключевые детали сделки:

  • Статус: Официальный анонс партнерства ожидается во время визита генерального директора WLFI Зака Виткоффа в Исламабад.
  • Роль USD1: Стейблкоин будет функционировать параллельно с государственной цифровой рупией, обеспечивая стабильность расчетов в долларовом эквиваленте.
  • Технологическая подоплека: SC Financial Technologies выступит техническим партнером для обеспечения совместимости локальных систем с протоколами WLFI.

Этот шаг является логичным продолжением амбициозного плана страны по переходу на цифровые финансы. Напомним, что в мае 2025 года Пакистан стал одной из первых стран, официально объявившей о создании стратегического биткоин-резерва по инициативе председателя Совета по криптовалюту Билала бин Сакиба.

Протокол ETHGas превращает газ Ethereum в торговый актив с токеном GWEI

Протокол ETHGas объявил о запуске собственного токена управления GWEI. Главная цель проекта — превратить пространство в блоках Ethereum в программируемый ресурс, которым можно торговать, обеспечивая стабильность затрат для пользователей и разработчиков.

Несмотря на лидерство Ethereum, действующая модель распределения места в блоках часто приводит к непредсказуемым скачкам комиссий и задержкам. Команда ETHGas предлагает выход: создание вторичного рынка пропускной способности.

Благодаря этой технологии, децентрализованные приложения (dApps) смогут заранее бронировать место в блоках. Это позволит предлагать пользователям стабильный опыт без внезапных комиссионных шоков, что критически важно для крупных DeFi-протоколов, бирж и инвестиционных фондов.

Экосистемой будут управлять владельцы токена GWEI. Общая эмиссия составит 10 млрд. монет, которые будут распределены следующим образом:

  • 31% — на развитие экосистемы;
  • 27% — ранним инвесторам;
  • 22% — команде разработчиков;
  • 10% — сообщества (аирдроп и вознаграждения);
  • 8% — в фонд проекта;
  • 2% — советникам.

Владельцы GWEI получат право голоса за технические параметры сети, обновление протокола и использование средств казначейства.

Запуск токена происходит на фоне успешного раунда финансирования, в котором ETHGas привлек $12 млн. Ранее проект уже представил первый в своем роде рынок фьючерсов на газ с ликвидностью $800 млн, что подчеркивает серьезный интерес со стороны институциональных игроков.

Важно для пользователей: разработчики объявили, что 19 января 2026 будет сделан «снапшот» (фиксация состояния кошельков) для будущего аирдропа. Хотя точная дата листинга GWEI пока не разглашается, подготовка к запуску уже находится на финальной стадии.

С $370 до миллиона: трейдер увеличил депозит в 3000 раз на новом мемкоине

Рынок мем-токенов продолжает демонстрировать аномальные доходы. Трейдер под псевдонимом remusofmars смог превратить скромную инвестицию в $370 в капитал, превышающий $1,2 млн. Об этом сообщают аналитики сервиса Arkham.

Успех пользователя стал возможным благодаря удачному выбору момента для входа в проект WHITEWHALE. На старте он выкупил примерно 1,5% от всей эмиссии токенов. Когда капитализация проекта взлетела до $150 млн, стоимость его части пропорционально возросла.

По данным аналитиков, ситуация в кошельке трейдера выглядит так:

  • $220 000 — прибыль, которая уже зафиксирована (выведена в стабильные активы);
  • $987 000 — остаток в токенах WHITEWHALE, которые трейдер продолжает удерживать.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами