Биткоин приблизился к $96 000, Пакистан интегрирует стейблкоин USD1 в свою платежную систему: что нового

Биткоин приблизился к $96 000

В ночь с 13 на 14 января цена первой криптовалюты в моменте достигла $95 800. После чего биткоин откатился назад и на момент написания новости актив торгуется на уровне $95 222. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки биткоин вырос на 3,6%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также пошли вверх. За последние 24 часа больше прибавили в цене:

Суточный объем ликвидаций превышает $688 млн. Это почти полностью шорты. Всего под принудительное сокращение позиций попали 126 360 трейдеров.

Экспансия криптопроектов Трампа: Пакистан интегрирует стейблкоин USD1 в свою платежную систему

Пакистан делает решительный шаг к цифровизации экономики, привлекая технологии, связанные с семьей Дональда Трампа. Центральный банк страны заключил соглашение с компанией SC Financial Technologies, имеющей прямые связи с криптоплатформой World Liberty Financial (WLFI). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Главной целью соглашения является введение стейблкоина USD1 в государственную цифровую инфраструктуру Пакистана. Планируется, что этот токен станет важным дополнением к будущей национальной цифровой валюте (CBDC), над которой работает регулятор.

Ключевые детали сделки:

Статус: Официальный анонс партнерства ожидается во время визита генерального директора WLFI Зака Виткоффа в Исламабад.

Роль USD1: Стейблкоин будет функционировать параллельно с государственной цифровой рупией, обеспечивая стабильность расчетов в долларовом эквиваленте.

Технологическая подоплека: SC Financial Technologies выступит техническим партнером для обеспечения совместимости локальных систем с протоколами WLFI.

Этот шаг является логичным продолжением амбициозного плана страны по переходу на цифровые финансы. Напомним, что в мае 2025 года Пакистан стал одной из первых стран, официально объявившей о создании стратегического биткоин-резерва по инициативе председателя Совета по криптовалюту Билала бин Сакиба.

Протокол ETHGas превращает газ Ethereum в торговый актив с токеном GWEI

Протокол ETHGas объявил о запуске собственного токена управления GWEI. Главная цель проекта — превратить пространство в блоках Ethereum в программируемый ресурс, которым можно торговать, обеспечивая стабильность затрат для пользователей и разработчиков.

Несмотря на лидерство Ethereum, действующая модель распределения места в блоках часто приводит к непредсказуемым скачкам комиссий и задержкам. Команда ETHGas предлагает выход: создание вторичного рынка пропускной способности.

Благодаря этой технологии, децентрализованные приложения (dApps) смогут заранее бронировать место в блоках. Это позволит предлагать пользователям стабильный опыт без внезапных комиссионных шоков, что критически важно для крупных DeFi-протоколов, бирж и инвестиционных фондов.

Экосистемой будут управлять владельцы токена GWEI. Общая эмиссия составит 10 млрд. монет, которые будут распределены следующим образом:

31% — на развитие экосистемы;

27% — ранним инвесторам;

22% — команде разработчиков;

10% — сообщества (аирдроп и вознаграждения);

8% — в фонд проекта;

2% — советникам.

Владельцы GWEI получат право голоса за технические параметры сети, обновление протокола и использование средств казначейства.

Запуск токена происходит на фоне успешного раунда финансирования, в котором ETHGas привлек $12 млн. Ранее проект уже представил первый в своем роде рынок фьючерсов на газ с ликвидностью $800 млн, что подчеркивает серьезный интерес со стороны институциональных игроков.

Важно для пользователей: разработчики объявили, что 19 января 2026 будет сделан «снапшот» (фиксация состояния кошельков) для будущего аирдропа. Хотя точная дата листинга GWEI пока не разглашается, подготовка к запуску уже находится на финальной стадии.

С $370 до миллиона: трейдер увеличил депозит в 3000 раз на новом мемкоине

Рынок мем-токенов продолжает демонстрировать аномальные доходы. Трейдер под псевдонимом remusofmars смог превратить скромную инвестицию в $370 в капитал, превышающий $1,2 млн. Об этом сообщают аналитики сервиса Arkham.

Успех пользователя стал возможным благодаря удачному выбору момента для входа в проект WHITEWHALE. На старте он выкупил примерно 1,5% от всей эмиссии токенов. Когда капитализация проекта взлетела до $150 млн, стоимость его части пропорционально возросла.

По данным аналитиков, ситуация в кошельке трейдера выглядит так: