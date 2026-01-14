Курс валют в среду: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро — на 20 копеек

В среду, 14 января, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,39 грн. Евро покупают за 50,00 грн, а продают за 50,76 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,30, евро — 50,45−50,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,11−43,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,21−50,24 грн/евро.

