українська
14 января 2026, 11:00

Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения? В ДТЭК рассказали алгоритм

ДТЭК призывает потребителей не игнорировать свои права и воспользоваться возможностью возмещения ущерба за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения, соблюдая прописанный алгоритм действий. Об этом говорится в сообщении Ассоциации налогоплательщиков.

ДТЭК призывает потребителей не игнорировать свои права и воспользоваться возможностью возмещения ущерба за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения, соблюдая прописанный алгоритм действий.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компенсация за сгоревшую технику

«Мы все понимаем, в каких условиях сегодня работают энергетики — российские обстрелы создают огромную нагрузку на сети. Несмотря на это, потребители имеют право на компенсацию за сгоревшую технику при несоблюдении параметров качества электроэнергии (например, нестабильное напряжение). Такую возможность предусматривают гарантированные стандарты качества электроснабжения.

Дело в том, что на повреждение устройств влияют резкие скачки напряжения в момент включения света, нестабильное качество электроэнергии, неисправности линий или трансформаторов. За эти параметры отвечает оператор системы распределения (ОСР), обеспечивающий техническое состояние сетей и соблюдение показателей качества электроэнергии.

В то же время компенсация за сгоревшую технику — не автоматическая. Она рассматривается как возмещение ущерба, связанного с несоблюдением стандартов. То есть нужно доказать, что причина как раз в качестве электроснабжения, а не в технической неисправности устройства", — говорится в сообщении.

Какой размер компенсации можно получить

Размер компенсации зависит от вида нарушений стандартов электроснабжения и класса потребителя. Так, минимальная компенсация за несоблюдение стандарта качества составляет 200 грн для бытовых потребителей, 400 грн для малого бизнеса и 600 грн для небытовых потребителей. Она может увеличиваться в зависимости от количества дней и объемов потребления электроэнергии, на которые повлияли нарушения. Эти стандарты обязательны для всех операторов системы распределения и электропоставщиков в Украине независимо от региона (ДТЭК, облэнерго и т. п.).

Энергокомпания «платит» за то, что оказала некачественную услугу. В то же время, есть еще возмещение убытков за сгоревшую технику — здесь энергокомпания возвращает стоимость ремонта (согласно квитанции с сервиса) или полную рыночную стоимость прибора, если он не подлежит ремонту.

Как получить компенсацию за поврежденную технику

При выходе из строя техники прежде всего необходимо обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением. В ней следует описать ситуацию, указать перечень поврежденной техники и желаемую сумму возмещения ущерба.

По возможности к заявлению прилагаются документы, подтверждающие размер ущерба, например, чеки, квитанции, договоры или акты сервисного центра.

Дополнительно рекомендуется запросить представителя поставщика электроэнергии или оператора сети (РЭМ) для составления акта-претензии о добровольной компенсации поврежденной техники. Акт составляется вместе с потребителем и должен содержать информацию о том, что электроснабжение было ненадлежащего качества или предоставлено не в полном объеме. В течение 5 рабочих дней поставщик электроэнергии обязан решить вопрос об удовлетворении претензии или предоставить письменное обоснование отказа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
JWT
JWT
14 января 2026, 11:10
#
«200 грн для побутових споживачів, 400 грн для малого бізнесу та 600 грн» кому за ці копійки захочется займатись всим цим?
+
0
TAN72
TAN72
14 января 2026, 11:48
#
Сгорела техника на много тысяч,а вам 600 грн компенсации и то если докажешь 😡
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
