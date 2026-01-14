Стоимость фьючерсов на серебро с датой поставки в марте 2026-го впервые в истории превысили отметку в $90 за унцию, свидетельствуют данные биржи Comex. На пике стоимость металла достигла $90,935 за унцию (5,42%).
Стоимость серебра превысила $90 за унцию
Рост цен на металлы
Цена металла растет уже несколько дней подряд, к вечеру 13-го января она приблизилась к $89 за унцию.
По словам аналитика MarketPulse by OANDA Зейна Вауды, стоимость серебра вскоре может пробить отметку в $100 за унцию, если усилится промышленное давление на актив. В разговоре с Reuters он также добавил, что у серебра больше возможностей для роста, чем у золота.
По данным агентства, стоимость на золото и серебро увеличивается все также на фоне растущей геополитической неопределенности — захват президента Венесуэллы Николаса Мадуро, беспорядки в Иране. Кроме того, тому способствует усилившееся давление президента США Дональда Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла.
