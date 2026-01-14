Стоимость серебра превысила $90 за унцию

Рост цен на металлы

Цена металла растет уже несколько дней подряд, к вечеру 13-го января она приблизилась к $89 за унцию.

По словам аналитика MarketPulse by OANDA Зейна Вауды, стоимость серебра вскоре может пробить отметку в $100 за унцию, если усилится промышленное давление на актив. В разговоре с Reuters он также добавил, что у серебра больше возможностей для роста, чем у золота.