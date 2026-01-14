Устойчивость украинских банков: капитал финучреждений превысил 290 млрд грн

Украинские банки на начало 2026 года имеют достаточный запас капитала и выполняют установленные нормативы его достаточности. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Нормативы капитала

Как свидетельствуют данные по значениям пруденциальных нормативов по системе банков на 1 января 2026 года, регулятивный капитал составляет 290,8 млрд грн, что на 22 млрд грн или на 8% выше показателя на 1 января 2025 года.

В то же время, учитывая ускоренное наращивание банками кредитов, показатели достаточности капитала за год несколько снизились, хотя банки и продолжают выполнять нормативы достаточности капитала со значительным запасом, в частности:

норматив достаточности регулятивного капитала, который должен быть не менее 10%, составляет 15,83%;

норматив достаточности капитала 1 уровня (не менее 7,5%) — 15,54%;

норматив достаточности основного капитала 1 уровня (не менее 5,625%) — 15,54%.

«Оценка устойчивости 2025 года, которая впервые с начала полномасштабного вторжения осуществлялась по стандартной процедуре, подтвердила наличие у банков достаточного запаса капитала для покрытия рисков и дальнейшего увеличения кредитного портфеля даже в случае реализации гипотетических кризисных сценариев», — говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, только отдельные учреждения, для которых установлены повышенные необходимые уровни достаточности капитала, выполняют согласованные с НБУ программы реструктуризации.

«Стабильная рентабельность сектора — залог дальнейшей поддержки капитализации и наращивания банками операций. Повышение налога на прибыль банков в 2026 году до 50% будет несколько сдерживать потенциал роста активных операций банков», — подытожили в НБУ.