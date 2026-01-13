Доллар снова в лидерах: украинцы изменили валютные предпочтения в конце 2025 года

Под занавес 2025 на наличном валютном рынке Украины зафиксировали смещение спроса. В декабре граждане начали активнее вкладывать средства в американскую валюту, отодвинув евро на второй план. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Доллар против евро

Последний месяц года показал значительный разрыв в симпатиях покупателей. Чистая покупка наличного доллара (разница между объемом купленной и проданной валюты населением) достигла $457,8 млн. Для сравнения, аналогичный показатель для евро составил всего $273 млн.

Это говорит о том, что в период предновогодней и зимней турбулентности украинцы традиционно расценивают доллар как более надежный актив для сохранения капитала.

Общий итог 2025 года

В течение всего прошлого года борьба между двумя основными валютами была почти равной, хотя доллар удержал лидерство:

Общий объем чистой покупки доллара за 2025 год составил $3554,2 млн.

На наличное евро за год украинцы потратили чуть меньше — $3 258,4 млн.

Другие наличные валюты имели минимальный спрос, их чистая покупка составила всего $16,6 млн.

«76,1% всей наличной валюты в 2025 году украинцы продали через обменки, а купили 54,4% наличной валюты», — отметил Шевчишин.