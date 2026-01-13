Курсы доллара и евро упали во вторник, 13 января, на межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар и евро откатились на межбанке после обновления рекордов
|
Открытие 13 января
|
Закрытие 13 января
|
Изменения
|
43,28/43,31
|
43,11/43,15
|
17/16
|
50,49/50,51
|
50,29/50,33
|
20/18
Официальный курс: доллар — 43,17 грн, евро — 50,32 грн.
Средний курс в банках: 43,00−43,50 грн/доллар, 50,20−50,80 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,20−43,35, евро — 50,55−50,75 грн.
Источник: Минфин
