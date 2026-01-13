Как стать лучшей версией себя и начать выполнять новогодние обещания

80% наших новогодних обещаний умрут уже к 1 февраля. Почему? Как отмечает в колонке для lb.ua психологиня Ольга Хмарук, исследования показывают, что мы переоцениваем силу воли, но недооцениваем науку перемен. Так какие препятствия мешают нам стать лучшей версией себя?

В этом материале мы «посмотрим в глаза» препятствиям, которые укорачивают век нашим благим начинанием. Все о чем я напишу дальше — это результат тщательных исследований психологов-ученых, а собрала их для нас Katy Milkman, PhD в книге «How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be», которая стала бестселлером по версии The New York Times в 20.

Барьер старта

Вот вы составили свой список полезных начинаний на следующий год, но все никак не приступите. То то, то это случается, время проходит, а дело не движется. Нет момента старта, начало все время откладывается.

Если узнали себя, то используйте так называемые «точки перелома» — даты, события, психологически отделяющие «старую меня» от «новой меня»:

новый год, день рождения, понедельник, первое число месяца;

начало учебного года/нового проекта/переезд/новая работа.

Привязывайте свой старт к ближайшей дате — и вперед!

Только следует сразу понимать ограничения: «точка перелома» дает только стартовый толчок, не гарантирует, что новое действие укоренится и превратится в привычку — для этого нужны и другие настройки (но об этом пойдет дальше).

Импульсивность (стремление мгновенного удовольствия)

Мы хотим того, что приятно сейчас, и избегаем всего, что приносит пользу в будущем, но неприятно в данный момент (спортзал, бумажная работа, изучение языков). И быстро бросаем из-за зашкаливающего дискомфорта.

Предотвратить это можно, если сделать полезное еще и интересным.

Когда я бегаю, а делаю я это каждый день, чтобы разбавить однообразие маршрута, слушаю различные подкасты или аудиокниги. Да, мой мозг, кроме физических, ждет и интеллектуальных путешествий по сюжетам рассказов или книг. Одна моя клиентка, которой сложно давалась тренажерная зала, вместо этого записалась на зумбу, которая пришлась ей по вкусу. Кому-то, кто оттягивает и не любит уборку, подойдет создать плейлист с «горячей» музыкой, чтобы подогреть утомительную рутину.

Когда мы добавляем интересные для нас дела к полезным, но неприятным, мы меняем настройки в мозгу, чтобы он не отторгал непривычные дела, учился терпеть дискомфорт.

Исследования доказали: люди, которые слушали аудиокниги только в спортзале, ходили туда на 56% чаще.

Прокрастинация (промедление, откладывание на завтра)

Это о нашем «сделаю потом» в отношении важных задач, потому что они сейчас кажутся неприятными или слишком сложными. Причины промедления могут быть разные, и их точно стоит рассмотреть со специалистом. Иногда — это неумение организовать рабочий процесс и, из-за этого, мы все время отвлекаемся, теряя внимание, а иногда — это наши страхи меняться.

Если вы замечаете за собой подобные истории, можно попробовать знаменитый метод «пряника и кнута». Где пряником будут добавления приятных активностей, которые описала выше, а кнутом — негативные последствия за невыполнение, которые мы себе сами устанавливаем. Единственное, с кнутом главное «не переборщить» и не погрузиться в самобичевание. Я скорее имею в виду мягкое создание условий, при которых выполнить обещание будет проще, чем сорваться.

Одна моя клиентка, которая поклялась писать не менее трех часов в день, когда не выполняла обещанное, платила мужу штраф в 1000 гривен за пропуск. Сумма небольшая, но чем дольше она прокрастинировала, тем болезненнее становились последствия.

Другой вариант — договориться со значимым человеком, чтобы нас переспрашивали о результате. Стыд в случае провала становится тем самым наказанием.

Также, если вы новичок, то лучше адаптироваться поможет групповая работа: книжные клубы, спортивные марафоны, писательские программы, школы изучения языков. Где мы системно вынуждены выполнять задания, потому что, во-первых, заплатили за это деньги, а во-вторых, наш стыд подгоняет нас соблюдать свои обещания.

Забывчивость

Пока новое не превратится в обычное дело, вписанное в нашу повседневность, обещания «я точно завтра…» — искренне важные в данный момент, теряются в потоке дня. Мы не проваливаем цель из-за равнодушия — просто забываем.

Конечно, небо не упадет на землю, если я пропущу утреннюю медитацию, но это не поможет мне сделать это дело ежедневной привычкой.

А чтобы помочь желаемое воплотить в жизнь:

стоит сделать как у пилотов или хирургов, протоколы действий — определить последовательность: что за чем;

определить «когда» и «где» я делаю новое дело;

поставить напоминания: кроссовки для бега на видном месте, ежедневные напоминания в календаре, скачать программу, которая будет организовывать процесс.

Важно помнить, что не отсутствие воли во всем виновато, привыкание к новому — это процесс, который нужно настроить. Нет смысла упрекать себя: «со мной что-то не так», «я просто слаба» или «у меня нет силы воли». Надеюсь, маленькие «игры разума», как я описала выше, смогут вам помочь.