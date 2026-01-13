80% наших новогодних обещаний умрут уже к 1 февраля. Почему? Как отмечает в колонке для lb.ua психологиня Ольга Хмарук, исследования показывают, что мы переоцениваем силу воли, но недооцениваем науку перемен. Так какие препятствия мешают нам стать лучшей версией себя?
Как стать лучшей версией себя и начать выполнять новогодние обещания
В этом материале мы «посмотрим в глаза» препятствиям, которые укорачивают век нашим благим начинанием. Все о чем я напишу дальше — это результат тщательных исследований психологов-ученых, а собрала их для нас Katy Milkman, PhD в книге «How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be», которая стала бестселлером по версии The New York Times в 20.
Барьер старта
Вот вы составили свой список полезных начинаний на следующий год, но все никак не приступите. То то, то это случается, время проходит, а дело не движется. Нет момента старта, начало все время откладывается.
Если узнали себя, то используйте так называемые «точки перелома» — даты, события, психологически отделяющие «старую меня» от «новой меня»:
- новый год, день рождения, понедельник, первое число месяца;
- начало учебного года/нового проекта/переезд/новая работа.
Привязывайте свой старт к ближайшей дате — и вперед!
Только следует сразу понимать ограничения: «точка перелома» дает только стартовый толчок, не гарантирует, что новое действие укоренится и превратится в привычку — для этого нужны и другие настройки (но об этом пойдет дальше).
Импульсивность (стремление мгновенного удовольствия)
Мы хотим того, что приятно сейчас, и избегаем всего, что приносит пользу в будущем, но неприятно в данный момент (спортзал, бумажная работа, изучение языков). И быстро бросаем из-за зашкаливающего дискомфорта.
Предотвратить это можно, если сделать полезное еще и интересным.
Когда я бегаю, а делаю я это каждый день, чтобы разбавить однообразие маршрута, слушаю различные подкасты или аудиокниги. Да, мой мозг, кроме физических, ждет и интеллектуальных путешествий по сюжетам рассказов или книг. Одна моя клиентка, которой сложно давалась тренажерная зала, вместо этого записалась на зумбу, которая пришлась ей по вкусу. Кому-то, кто оттягивает и не любит уборку, подойдет создать плейлист с «горячей» музыкой, чтобы подогреть утомительную рутину.
Когда мы добавляем интересные для нас дела к полезным, но неприятным, мы меняем настройки в мозгу, чтобы он не отторгал непривычные дела, учился терпеть дискомфорт.
Исследования доказали: люди, которые слушали аудиокниги только в спортзале, ходили туда на 56% чаще.
Прокрастинация (промедление, откладывание на завтра)
Это о нашем «сделаю потом» в отношении важных задач, потому что они сейчас кажутся неприятными или слишком сложными. Причины промедления могут быть разные, и их точно стоит рассмотреть со специалистом. Иногда — это неумение организовать рабочий процесс и, из-за этого, мы все время отвлекаемся, теряя внимание, а иногда — это наши страхи меняться.
Если вы замечаете за собой подобные истории, можно попробовать знаменитый метод «пряника и кнута». Где пряником будут добавления приятных активностей, которые описала выше, а кнутом — негативные последствия за невыполнение, которые мы себе сами устанавливаем. Единственное, с кнутом главное «не переборщить» и не погрузиться в самобичевание. Я скорее имею в виду мягкое создание условий, при которых выполнить обещание будет проще, чем сорваться.
Одна моя клиентка, которая поклялась писать не менее трех часов в день, когда не выполняла обещанное, платила мужу штраф в 1000 гривен за пропуск. Сумма небольшая, но чем дольше она прокрастинировала, тем болезненнее становились последствия.
Другой вариант — договориться со значимым человеком, чтобы нас переспрашивали о результате. Стыд в случае провала становится тем самым наказанием.
Также, если вы новичок, то лучше адаптироваться поможет групповая работа: книжные клубы, спортивные марафоны, писательские программы, школы изучения языков. Где мы системно вынуждены выполнять задания, потому что, во-первых, заплатили за это деньги, а во-вторых, наш стыд подгоняет нас соблюдать свои обещания.
Забывчивость
Пока новое не превратится в обычное дело, вписанное в нашу повседневность, обещания «я точно завтра…» — искренне важные в данный момент, теряются в потоке дня. Мы не проваливаем цель из-за равнодушия — просто забываем.
Конечно, небо не упадет на землю, если я пропущу утреннюю медитацию, но это не поможет мне сделать это дело ежедневной привычкой.
А чтобы помочь желаемое воплотить в жизнь:
- стоит сделать как у пилотов или хирургов, протоколы действий — определить последовательность: что за чем;
- определить «когда» и «где» я делаю новое дело;
- поставить напоминания: кроссовки для бега на видном месте, ежедневные напоминания в календаре, скачать программу, которая будет организовывать процесс.
Важно помнить, что не отсутствие воли во всем виновато, привыкание к новому — это процесс, который нужно настроить. Нет смысла упрекать себя: «со мной что-то не так», «я просто слаба» или «у меня нет силы воли». Надеюсь, маленькие «игры разума», как я описала выше, смогут вам помочь.
