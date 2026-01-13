Официальные курсы доллара и евро снизились после исторических максимумов

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на среду, 14 января. Курсы доллара и евро снизились после новых рекордов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На среду Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,17 грн. Это на 8 копеек меньше, чем во вторник, когда был установлен новый исторический рекорд (43,25 грн).

Регулятор установил курс евро на среду на отметке 50,32 грн. 50,5264 грн., что на 20 копеек меньше, чем во вторник — 50,5, когда евро также обновило исторический максимум в паре с гривной.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту