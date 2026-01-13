Глава SEC прокомментировал слухи об изъятии биткоин-резерва Венесуэлы, токен эксмера Нью-Йорка обрушился: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доля $60 млрд в биткоинах: глава SEC Пол Аткинс отреагировал на слухи о «криптоскарбе» Мадуро

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс в прямом эфире Fox Business прокомментировал резонансную информацию о вероятном биткоин-резерве Венесуэлы. После ареста Николаса Мадуро 3 января 2026 года в СМИ появились данные, что режим годами накапливал криптовалюту, сумма которой может достигать 600 000 — 660 000 BTC.

Отвечая на вопрос о возможности конфискации венесуэльских биткоинов (стоимость которых оценивается в $60 млрд), Пол Аткинс отметил свою юрисдикцию:

«Я оставляю это компетентным людям в администрации. Это не в моей юрисдикции», — заявил глава SEC, добавив, что операция по задержанию Мадуро была проведена «блестяще».

Таким образом, вопрос передачи или заморозки активов находится в плоскости работы Минфина США и Государственного департамента, а не финансового регулятора.

Токен эксмера Нью-Йорка рухнул более чем на 70% после запуска

Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, известный своей приверженностью блокчейну (он даже получал первые зарплаты в должности в BTC и ETH), оказался в центре громкого скандала. Его новый криптпроект NYC Token, представленный 12 января 2026 года на Таймс-сквер, обрушился почти сразу после запуска. Об этом сообщает Fortune.

В ходе презентации Адамс заявил, что токен станет инструментом для финансирования важных социальных инициатив:

Борьбы с антисемитизмом и антиамериканскими настроениями;

Обучение детей технологиям блокчейна;

Поддержка «обычных ньюйоркцев» через цифровые инвестиции.

Однако за красивыми лозунгами журналисты Fortune заметили тревожные детали: на момент анонса сайт проекта работал с перебоями, а официальный Whitepaper (документ с техническими деталями) и кнопка покупки были неактивными.

Аналитики блокчейна зафиксировали крайне подозрительную активность в сети Solana, где был выпущен токен:

Liquidity Extraction: Специалисты Bubblemaps обнаружили, что кошелек, связанный с разработчиками, вывел $2,5 млн в USDC на самом пике стоимости, а затем вернул лишь $1,5 млн, когда цена упала.

Масштабные выводы: Аналитики Rune Crypto сообщили об исчезновении ликвидности на общую сумму свыше $3,4 млн.

Резкое падение: Рыночная капитализация, которая на старте кратковременно подскочила до сотен миллионов долларов, стремительно рухнула. Стоимость токена упала более чем на 70% (по некоторым данным до 80%) менее чем за час.

Экспансия стейблкоин-платежей: VelaFi привлекла $20 млн для выхода на рынки США и Азии

Провайдер криптофинансовой инфраструктуры VelaFi успешно завершил раунд финансирования серии B, привлекая $20 млн. Как сообщили в компании, теперь общий объем инвестиций в проект превысил $40 млн, что подчеркивает высокое доверие инвесторов к решениям на базе стейблкоинов.

Основными инвесторами выступили фонды XVC и IKUYO. Также к финансированию присоединились:

Alibaba Investment;

Planetree;

Действующий акционер BAI Capital и другие международные партнеры.

Полученный капитал будет направлен на получение новых лицензий, более глубокую интеграцию с банковскими системами и усиление операционного присутствия в ключевых регионах — США и Азии.

По оценкам VelaFi, хотя общие мировые платежные потоки составляют $150 трлн в год, доля стейблкоинов уже достигла $25−30 трлн. Компания планирует стать ключевым игроком в этом переходе, предлагая решения, полностью соответствующие регуляторным нормам.

Инвесторы выводят капитал: криптофонды потеряли более $450 млн из-за ожиданий действий ФРС

Первая декада января 2026 года оказалась волатильной для институциональных инвесторов. За период со 2 по 10 января чистый отток капитала из криптоинвестиционных продуктов составил $454 млн. Таким образом, положительный старт года с притоком в $1,5 млрд был фактически нивелирован последующими распродажами на сумму $1,3 млрд. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Главным фактором давления стала неопределенность в отношении монетарной политики США.

Рынок пересмотрел свои прогнозы по заседанию ФРС, которое запланировано на 28 января. Большинство аналитиков теперь склоняются к тому, что регулятор воздержится от понижения процентной ставки, оставив ее на текущем уровне.

Ожидание «жесткой» политики традиционно снижает аппетит к рисковым активам, которыми являются криптовалюты.

Настроения инвесторов существенно отличались в зависимости от региона:

США: Стали главным источником отрицательной динамики с оттоком в $569 млн.

Германия: Напротив, продемонстрировала лидерство по притоку капитала — +$58,9 млн.

Канада и Швейцария: Также показали умеренный рост на $24,5 млн. и $21 млн. соответственно.

Структура оттоков по активам выглядит следующим образом:

Bitcoin: Фонды потеряли $405 млн. Интересно, что вместе с тем сократились и шорт-позиции (на $9,2 млн), что указывает на смешанные настроения — инвесторы не готовы покупать, но и не спешат делать ставки на падение.

Ethereum: Продукты на базе второй криптовалюты потеряли $116 млн.

Солана и XRP: Несмотря на всеобщий пессимизм, эти активы продолжают привлекать средства. В фонды на базе XRP поступило $45,8 млн, а в Solana — $32,8 млн.

По итогам 2025 года совокупный приток в крипто-ETP составил $47,2 млрд, что лишь чуть меньше абсолютного рекорда 2024 года ($48,7 млрд).