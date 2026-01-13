Курс валют во вторник: доллар и евро в банках продолжают рост

Во вторник, 13 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро вырос на 10 копеек в покупке и прибавил 13 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,52 грн. Евро покупают за 50,12 грн., а продают за 50,88 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,40−43,55, евро — 50,75−50,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,28−43,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,48−50,50 грн/евро.

