Итоги 2025 года от Bitget: UEX возглавляет сближение криптовалютных и традиционных рынков

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), опубликовала годовой обзор за 2025 год, в котором подвела итоги развития модели UEX — единой торговой экосистемы, объединяющей криптовалюты, ончейн-рынки и токенизированные традиционные активы в рамках одного интерфейса.

Согласно ежегодному отчету CoinGlass «Crypto Derivatives Market Annual Report 2025»,Bitget заняла четвертое место в мире по объему торгов деривативами, зафиксировав $8,17 трлн совокупного оборота и среднедневной объем на уровне $25,20 млрд. В обзоре Bitget отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря углублению ликвидности и расширению структуры участников рынка. По внутренним данным компании, доля институционального спотового объема выросла с 39,4% в январе до 82% к декабрю 2025 года, а доля институциональных маркет-мейкеров в объеме фьючерсных торгов увеличилась с 3% до 60% за тот же период.

В отчете также подробно описано расширение UEX за пределы централизованных рынков. Запущенный в апреле 2025 года продукт Bitget Onchain к концу года зафиксировал совокупный торговый объем свыше $2,4 млрд. Рост был обеспечен мультичейн-доступом к ключевым сетям и ончейн-инструментами, позволяющими превращать рыночные сигналы в исполнимые торговые возможности. Параллельно токенизированные финансы стали одним из ключевых направлений роста. Совокупный объем торгов фьючерсами на токенизированные акции на Bitget превысил $15 млрд в 2025 году, а публичный запуск TradFi-рынков — акций, индексов, сырьевых товаров и валют — привел к росту дневного оборота выше $2 млрд вскоре после старта.

Токенизированные акции получили дополнительный импульс благодаря интеграциям с эмитентами RWA, включая Ondo Finance. Bitget и Bitget Wallet предоставили доступ к торговле более чем 100 токенизированными акциями и ETF через Ondo Finance для пользователей за пределами США. В декабре 2025 года Bitget заняла 73% рыночной доли торгов токенизированными акциями Ondo, при том что недельный спотовый объем по этим активам превысил $88 млн.

В части продуктового развития обзор также отметил рост в направлениях ИИ и пользовательских платежей. ИИ-ассистент GetAgent привлек более 350 000 пользователей в 2025 году и обеспечил 1,22 млн диалогов, сфокусированных на управлении портфелем и стратегическом анализе. Расходы по карте Bitget Wallet Card выросли в 28 раз год к году более чем в 50 странах, а продукт Stablecoin Earn Plus достиг $80 млн TVL всего за один месяц, способствуя десятикратному росту сегмента Earn.

«Результаты 2025 года показывают, что происходит, когда глобальные рынки становятся доступными в одном месте. В 2026 году фокус Bitget будет сосредоточен на UEX, ИИ и комплаенсе: расширении доступа к TradFi с более глубокой ликвидностью и круглосуточной торговлей, сохранении технологического лидерства GetAgent и масштабировании лицензий через более тесный диалог с регуляторами», — заявила CEO Bitget Грейси Чен.

Заглядывая в будущее, в обзоре подчеркивается, что в 2026 году Bitget сосредоточится на расширении регулируемого доступа к токенизированным рынкам, развитии ИИ-ориентированных торговых сценариев и масштабировании UEX как единого слоя для трейдинга, платежей и ончейн-участия across различных классов активов.

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.