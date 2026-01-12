ЕС зафиксировал рост числа украинцев с временной защитой

По состоянию на 30 ноября 2025 г. временной защитой в Европейском союзе пользовались 4,33 млн человек из Украины, что на 30 600 (+0,7%) больше, чем в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба Евростата 12 января.

Где больше всего украинцев

Больше украинцев под защитой находились в Германии — 1,24 миллиона, в Польше — 968,8 тысяч и в Чехии — 392,7 тысяч.

В ноябре количество украинцев увеличилось в 21 из 26 стран ЕС, наибольший прирост зафиксирован в Германии, Польше и Испании, а наибольшее сокращение — во Франции и Литве.

Ежемесячное количество новых решений о предоставлении временной защиты украинцам в ноябре снизилось до 53 735, что на 32,5% меньше по сравнению с сентябрем и на 27,8% меньше, чем в октябре.

Украинцы составляли более 98% всех бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составили 43,6% от общего количества, взрослые мужчины — 25,7%, а несовершеннолетние — 30,7%.

Самые высокие показатели временной защиты на тысячу жителей наблюдались в Чехии, Польше и Словакии, в то время как средний показатель по ЕС составил 9,6 на тысячу человек.