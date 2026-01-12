Правила въезда в Украину для иностранцев в 2026 году

Чтобы спланировать поездку в Украину, иностранец должен решить множество вопросов, связанных с въездом и пребыванием в государстве. Правила въезда и пакет документов зависят от гражданства иностранца. Об этом пишет Visitukraine.today.

Правила безвизового въезда в Украину в 2026 году

Для въезда в Украину иностранному туристу необходимо иметь следующий пакет документов:

1. Действительный загранпаспорт, он должен быть действителен в течение всего периода пребывания в Украине и иметь минимум одну чистую страницу. Граждане Турции и Грузии могут въехать в Украину на основании ID карты.

2. Подтверждение цели запланированного пребывания: нотариально заверенное приглашение от граждан Украины (родственников, знакомых, друзей), туристические ваучеры, подтверждение бронирования жилья, приглашения от фирм или организаций, билеты на семинары, выставки, ярмарки, документы на лечение в медучреждениях и т. д.

3. Наличие достаточного финансового обеспечения на весь период запланированного пребывания и для возвращения в государство происхождения (наличные деньги, выписка из банка, чек из банкомата и т. п. ) — доказательство того, что у Вас достаточное количество средств на весь период запланированного пребывания в Украине или транзита в третье государство (45$ на человека на каждые сутки пребывания в Украине).

4. Полис медицинского страхования выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины. Полис должен покрывать следующие риски: диагностику и лечение COVID-19, неотложную медицинскую помощь, госпитализацию, расходы на врачей, медикаменты, а также медицинскую транспортировку, репатриацию и т. д.

Важно! Граждане безвизовых стран имеют право находиться в Украине в срок до 90 дней, если цель путешествия по туризму, посещение родственников, лечение и т. д.

Если продолжительность пребывания превышает 90 дней или Вы планируете работать или получать образование в Украине, для этого перед путешествием необходимо оформить долгосрочную визу (тип «D») в посольстве или консульстве Украины в стране проживания. Лучше начать процедуру минимум за 3 месяца до запланированного путешествия.

Как получить визу в Украину?

Если вы не являетесь гражданином страны, с которой заключен безвизовый режим, то для въезда в Украину Вам необходимо оформить визу одного из типов:

Краткосрочная виза (тип С) — эта виза выдается иностранцам, чье пребывание не превышает 90 дней за последние 180 дней.

Долгосрочная виза (тип D) — выдается иностранцам, желающим въехать в Украину с целью временного, но длительного или для постоянного проживания.

Транзитная виза — этот тип визы выдается иностранцам, которые намерены проехать через территорию Украины по транзиту во время поездки в третью страну.

Документы для оформления визы в Украину:

Анкета на визу в Украину;

Загранпаспорт, действительный не менее 3 месяцев после поездки в Украину и общим сроком действия не более 10 лет.

Две фотографии паспортного размера — 35×45 мм.

Медицинское страхование для поездок с покрытием не менее 30 000 евро на весь период пребывания.

Подтверждение наличия достаточной суммы средств на весь период пребывания: банковские выписки, платежные ведомости и т. п.

Подтверждение наличия жилья в Украине (бронирование в гостинице, хостеле и т. п. ).

). Обратный билет из Украины.

Подтверждение уплаченного сбора за визу в Украину.

Дополнительные документы, подтверждающие цель вашего путешествия.

Иностранцы, имеющие запрет на въезд в Украину от уполномоченного государственного органа, пересечь границу не смогут.

Правила въезда в Украину на автомобиле для иностранцев

Въезд в Украину на собственном автомобиле иностранцу разрешен, но использовать его можно исключительно для собственных нужд. Иностранные граждане могут ездить в Украину на автомобилях с иностранными номерами до одного года.

Если вы планируете находиться в Украине дольше двух месяцев — нужно обратиться в сервисный центр МВД для временной регистрации авто. По истечении годового срока автомобиль на иностранных номерах должен выехать за пределы Украины.

Для въезда в Украину на автомобиле обязательно необходимо иметь страховой полис «Зеленая карта».