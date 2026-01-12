Курс валют в понедельник: доллар и евро продолжают дорожать

В понедельник, 12 января, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и вырос на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 7 копеек. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,80−43,40 грн. Евро покупают за 49,95 грн, а продают за 50,69 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,31−43,47, евро — 50,55−50,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,15−43,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,42−50,44 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту