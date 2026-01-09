Итоги 2025 года на фондовом рынке США: триумф Google и чипов, крах недвижимости и «старого» софта

2025 год стал третьим подряд успешным годом для американского фондового рынка, где индекс S&P 500 снова продемонстрировал рост более 15%. Главным двигателем этого ралли стал сектор искусственного интеллекта и развитие дата-центров, что кардинально изменило расклад сил среди крупнейших компаний мира.

В то же время высокие процентные ставки и изменение приоритетов инвесторов больно ударили по сектору недвижимости и разработчикам программного обеспечения, которые не смогли быстро монетизировать ИИ. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на данные Finviz.

Главные победители года

1. Триумфальное возвращение Google Компания Alphabet (материнская структура Google) стала безусловным лидером среди технологических гигантов, показав доходность более 60%. Корпорация смогла развеять опасения инвесторов, доказав, что искусственный интеллект не убивает, а усиливает ее поисковый бизнес. Интеграция И И в поиск повысила стоимость рекламы и вовлеченность пользователей, а релиз модели Gemini 3 закрепил за Google статус технологического лидера, позволив обойти других участников «Великолепной семерки».

2. Бум полупроводников. Мир продолжает строить инфраструктуру для ИИ, что обогащает производителей чипов.

Nvidia: +40%.

AMD: +83%.

TSMC: +63%.

Micron: Абсолютный рекордсмен в секторе с ростом на 271%. Компания выиграла благодаря безумному спросу и росту цен на память DRAM и чипы с высокой пропускной способностью (HBM), необходимые для работы нейросетей.

3. Банки и «оборонка». Крупные банки США показали двузначный рост благодаря высоким процентным ставкам и оживлению на рынках капитала. Оборонный сектор (GE Aerospace +94%, RTX +63%) вырос на фоне глобальной геополитической напряженности и увеличения военных бюджетов. Также в плюсе оказались золотодобывающие компании благодаря рекордным ценам на драгоценный металл.

Главные аутсайдеры

1. Недвижимость (REITs). Инвестиционные фонды недвижимости пережили тяжелый год. Высокие процентные ставки сделали кредиты дорогими, что снизило оценку имущества, особенно офисной и коммерческой недвижимости. Инвесторы предпочитали более безопасные облигации вместо рискованных вложений в «бетон».

2. Кризис «обычного» софта. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, но не сумевшие быстро показать прибыль от ИИ, потеряли доверие рынка. Инвесторы перекладывали капитал из «акций роста» в компании с реальным денежным потоком.

Salesforce: -23%.

Adobe: -25%.

ServiceNow: -30%.

3. Провал Fiserv. Отдельно стоит отметить крах акций финтех-компании Fiserv, которая обвалилась на 67%. Причиной стали слабые отчеты о прибылях, рост расходов и жесткая конкуренция в сфере обработки платежей.