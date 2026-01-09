Курс доллара США вырос во время межбанковских торгов в пятницу, 9 января. В то же время евро не изменился. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Доллар на межбанке вырос, а курс евро не изменился
|
Открытие 9 января
|
Закрытие 9 января
|
Изменения
|
43,10/43,13
|
43,15/43,18
|
Пять из пяти
|
50,23/50,25
|
50,23/50,25
|
0/0
Официальный курс: доллар — 43,07 грн, евро — 50,14 грн.
Средний курс в банках: 42,80−43,35 грн/доллар, 49,95−50,67 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,26−43,40, евро — 50,45−50,70 грн.
Источник: Минфин
