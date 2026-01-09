Объем транзакций со стейблкоинами достиг рекордных $33 триллионов в 2025 году

Прошлый год стал поворотным для рынка стейблкоинов. Благодаря благоприятной политике администрации президента США Дональда Трампа и принятию ключевого законодательства общий объем транзакций с «цифровыми долларами» вырос на 72%, достигнув невероятной отметки в $33 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Битва гигантов: USDC против USDT

Согласно данным Artemis Analytics Inc., лидером по объему транзакций стал USDC от компании Circle, на который пришлось $18,3 трлн. В то же время USDT от Tether зафиксировал показатель в $13,3 трлн.

Интересно, что, несмотря на меньшую рыночную капитализацию ($75 млрд против $187 млрд у Tether), USDC доминирует по количеству транзакций. Эксперты объясняют это так:

USDC является основным инструментом в секторе децентрализованных финансов (DeFi), где трейдеры постоянно перемещают денежные средства между позициями.

USDT чаще используется для реальных платежей, бизнес-транзакций или просто как средство сбережения («купил и держишь»). По словам CEO Tether Паоло Ардоино, если учитывать только прямые переводы от пользователя к пользователю, то доля USDT составляет около 70% рынка.

Политический и корпоративный драйверы

Взрывной рост стейблкоинов связывают с несколькими факторами:

Закон Genius Act: Принятый в июле 2025 года он установил четкие правовые стандарты для стейблкоинов в США.

Массовое использование: Технологией начали активно интересоваться такие гиганты, как Amazon, Walmart и Standard Chartered.

USD1 от Трампа: В марте 2025 года криптпроект семьи Трампов World Liberty Financial запустил собственный стейблкоин USD1, что придало рынку легитимности в глазах инвесторов.

Глобальное избавление от инфляции

Эксперты отмечают, что доля объемов на децентрализованных платформах несколько упала, что свидетельствует о выходе стейблкоинов в мейнстрим. Для граждан стран с нестабильной экономикой и высокой инфляцией стейблкоины стали самым простым и безопасным способом держать сбережения в условиях геополитической турбулентности.

Прогноз к 2030 году

Несмотря на оговорку МВФ о возможных угрозах для традиционной банковской системы, рынок продолжает ускоряться. Только за четвертый квартал 2025 года объем транзакций составил рекордные $11 трлн. Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что к 2030 году общий объем платежей в стейблкоинах может достичь $56 трлн.