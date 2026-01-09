В декабре 2025 года добыча сырой нефти в россии продемонстрировала самое стремительное падение за последние полтора года. Страна-агрессор оказалась в тисках между жесткими санкциями США и регулярными атаками украинских дронов на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg.
Нефтяной антирекорд рф: в декабре добыча обвалилась до минимума за полтора года
Ключевые показатели декабря
- Средняя добыча: 9,326 млн баррелей в сутки (без учета конденсата).
- Падение: более 100 000 баррелей в сутки по сравнению с ноябрем.
- Отставание от квот: Показатель оказался на 250 000 баррелей ниже россии разрешено добывать по соглашению ОПЕК+.
Три главные причины обрушения
Санкционное давление в США. Администрация США ввела масштабные санкции против крупнейших российских производителей — «Роснефти» и «Лукойла». Это заставило многих покупателей, в том числе индийские НПЗ, отказаться от российских баррелей или искать сложные обходные пути. Как следствие, к концу декабря в море на танкерах накопилось более 185 млн баррелей нефти, которую россия не может сбыть.
Атаки украинских дронов. Украинские Силы обороны масштабировали удары по российским НПЗ и нефтебазам. Это привело к:
- Снижение внутреннего потребления Из-за повреждений заводы вынуждены сокращать переработку.
- Прямые удары по добыче: Впервые с начала войны Украина атаковала нефтяные месторождения в Каспийском море, что непосредственно остановило часть производственных линий.
Проблемы с логистикой и танкерным флотом. Удары по перевозящим российскую нефть танкерам заставили судовладельцев быть крайне осторожными. Часть судов теперь выбирает более длинные маршруты в обход опасных зон, что удорожает логистику и замедляет оборачиваемость флота.
Экономические последствия
Для Кремля нефть остается главным источником доходов для финансирования войны. Однако сочетание низкой добычи и падение цены (нефть марки Urals в конце декабря торговалась в районе $33−35 за баррель) ставит под угрозу исполнение российского бюджета на 2026 год.
