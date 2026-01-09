Нефтяной антирекорд рф: в декабре добыча обвалилась до минимума за полтора года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2026, 17:10 Читати українською

Нефтяной антирекорд рф: в декабре добыча обвалилась до минимума за полтора года

В декабре 2025 года добыча сырой нефти в россии продемонстрировала самое стремительное падение за последние полтора года. Страна-агрессор оказалась в тисках между жесткими санкциями США и регулярными атаками украинских дронов на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтяной антирекорд рф: в декабре добыча обвалилась до минимума за полтора года

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые показатели декабря

  • Средняя добыча: 9,326 млн баррелей в сутки (без учета конденсата).
  • Падение: более 100 000 баррелей в сутки по сравнению с ноябрем.
  • Отставание от квот: Показатель оказался на 250 000 баррелей ниже россии разрешено добывать по соглашению ОПЕК+.

Три главные причины обрушения

Санкционное давление в США. Администрация США ввела масштабные санкции против крупнейших российских производителей — «Роснефти» и «Лукойла». Это заставило многих покупателей, в том числе индийские НПЗ, отказаться от российских баррелей или искать сложные обходные пути. Как следствие, к концу декабря в море на танкерах накопилось более 185 млн баррелей нефти, которую россия не может сбыть.

Атаки украинских дронов. Украинские Силы обороны масштабировали удары по российским НПЗ и нефтебазам. Это привело к:

  • Снижение внутреннего потребления Из-за повреждений заводы вынуждены сокращать переработку.
  • Прямые удары по добыче: Впервые с начала войны Украина атаковала нефтяные месторождения в Каспийском море, что непосредственно остановило часть производственных линий.

Проблемы с логистикой и танкерным флотом. Удары по перевозящим российскую нефть танкерам заставили судовладельцев быть крайне осторожными. Часть судов теперь выбирает более длинные маршруты в обход опасных зон, что удорожает логистику и замедляет оборачиваемость флота.

Экономические последствия

Для Кремля нефть остается главным источником доходов для финансирования войны. Однако сочетание низкой добычи и падение цены (нефть марки Urals в конце декабря торговалась в районе $33−35 за баррель) ставит под угрозу исполнение российского бюджета на 2026 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами