Нефтяной антирекорд рф: в декабре добыча обвалилась до минимума за полтора года

В декабре 2025 года добыча сырой нефти в россии продемонстрировала самое стремительное падение за последние полтора года. Страна-агрессор оказалась в тисках между жесткими санкциями США и регулярными атаками украинских дронов на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg.

Ключевые показатели декабря

Средняя добыча: 9,326 млн баррелей в сутки (без учета конденсата).

Падение: более 100 000 баррелей в сутки по сравнению с ноябрем.

Отставание от квот: Показатель оказался на 250 000 баррелей ниже россии разрешено добывать по соглашению ОПЕК+.

Три главные причины обрушения

Санкционное давление в США. Администрация США ввела масштабные санкции против крупнейших российских производителей — «Роснефти» и «Лукойла». Это заставило многих покупателей, в том числе индийские НПЗ, отказаться от российских баррелей или искать сложные обходные пути. Как следствие, к концу декабря в море на танкерах накопилось более 185 млн баррелей нефти, которую россия не может сбыть.

Атаки украинских дронов. Украинские Силы обороны масштабировали удары по российским НПЗ и нефтебазам. Это привело к:

Снижение внутреннего потребления Из-за повреждений заводы вынуждены сокращать переработку.

Прямые удары по добыче: Впервые с начала войны Украина атаковала нефтяные месторождения в Каспийском море, что непосредственно остановило часть производственных линий.

Проблемы с логистикой и танкерным флотом. Удары по перевозящим российскую нефть танкерам заставили судовладельцев быть крайне осторожными. Часть судов теперь выбирает более длинные маршруты в обход опасных зон, что удорожает логистику и замедляет оборачиваемость флота.

Экономические последствия

Для Кремля нефть остается главным источником доходов для финансирования войны. Однако сочетание низкой добычи и падение цены (нефть марки Urals в конце декабря торговалась в районе $33−35 за баррель) ставит под угрозу исполнение российского бюджета на 2026 год.