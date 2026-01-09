Налоговые ловушки Германии и Британии: как высокие налоги убивают желание работать

Глава наблюдательного совета КАИ Петр Чернышев проанализировал экономическую ситуацию в Германии и Великобритании, указав на парадокс современной фискальной политики. По его словам, система налогообложения в ведущих странах Европы создает условия, при которых увеличение доходов не приносит реального улучшения уровня жизни, что вынуждает квалифицированных специалистов выбирать свободное время вместо карьерного роста. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Немецкий парадокс: больше работы — тот же кошелек

Как убить экономику налогами? Европейский опыт с дивана. Сижу я на своем экспертном диване, греюсь и параллельно слушаю очередные разговоры о work-life balance, новых ценностях и то, что «люди просто не хотят работать». Но иногда дело не в людях. И даже не в ценностях. А в элементарной арифметике, с которой трудно спорить даже с дивана.

Возьмем Германию — страну, о которой любят говорить, что там никто не хочет работать. Обычная семья: двое взрослых, двое детей — 5 и 9 лет. Аренда жилья — 1 095 евро, отопление — 140 евро. Оба родителя работают полный день, доход делится пополам — как в большинстве немецких семей, пытающихся соединить работу, детей и не сойти с ума.

А теперь — чудеса системы. Когда семья зарабатывает 3 000 евро до налогов, у них есть определенный доход — то, что реально остается после всех налогов, взносов и государственной любви. Когда доход растет до 6 000 евро, логика подсказывает: жизнь должна стать легче. Больше денег, меньше напряжения, чуть-чуть воздуха, возможно даже новый диван. Теперь смотрим на график.

Сюрприз:

— 3 тысячи — один уровень жизни.

— 6 тысяч — почти то же самое.

Почему мозг выбирает диван вместо стресса

Ты будто поднимаешься по лестнице, но на каждом этаже тебя вежливо встречают и говорят: «Спасибо за амбиции. Можете не напрягаться!» И это важно: это не о лени. Человек может быть дисциплинированным, ответственным и очень мотивированным. Но если система стабильно показывает: больше часов = больше стресса = тот же кошелек, мозг делает простой вывод: «Ну и зачем работать больше?». И вдруг диванчик, сериал и дети начинают выглядеть как полностью рациональный денежный план.

Британская ловушка: обрыв для топ-специалистов

Сначала кажется: ну ок, это же Германия — там всегда сложно, бюрократически и немного странно. А потом открываешь Британию — и понимаешь, что это уже не локальный фольклор. The Telegraph прямо пишет о налоговых ловушках, убивающих производительность. Британцы массово сокращают рабочие часы. Кажется мелочь: — 2,3 часа в неделю. Ну что такое два часа, верно? Но когда это делают миллионы людей, экономика теряет эквивалент 1,7 миллиона полноценных рабочих мест еженедельно. Представьте, что в какой-то день 1,7 миллиона человек просто не вышли на работу.

И самое интересное: первыми это сделали не студенты и не адепты «жить для себя». Быстрее всего уменьшают нагрузку топ-10% населения по доходам. Те, на ком держится медицина, бизнес и управление. Почему? Потому что в Британии есть очень «воспитательный» коридор доходов — от 100 до 125 тысяч фунтов, где система вежливо говорит: «Ты, конечно, молодец, но давай без энтузиазма». А если у тебя есть дети, квест усложняется: один лишний фунт более 100 тысяч — и можно мгновенно потерять пособие по уходу за детьми до 14,5 тысячи фунтов в год. В этот момент повышение перестает быть повышением и начинает выглядеть как странное финансовое соглашение, где ты работаешь больше, а выигрывает кто-то другой.

Медицина на паузе: история кардиохирурга

Есть такой кардиохирург — Алан Эдвардс. 30 лет стажа. Ночные трансплантации. Та самая медицина, которой страны любят гордиться в праздничных речах. Его дети — тоже врачи. И они сознательно избрали парт-тайм. Не из-за лени, а потому, что не хотят работать в минус. Сам Алан стал отказываться от дополнительных изменений, когда доход приблизился к 100 тысячам. Работать с налогом более 60% - это, цитирую с дивана, абсурд, даже если ты спасаешь жизнь.

Массовый выход в «парт-тайм»

Еще один факт: за 15 лет доля мужчин на неполной занятости в Британии выросла с 7% до 14%. В парт-тайм массово идут журналисты, руководители, медики — те, кого тяжело заменить и дорого потерять. И в этот момент слово «производительность» перестает быть темой конференций и становится практической проблемой.

Из дивана картинка складывается просто: Германия показывает плато — можешь зарабатывать больше, но разницу почти не почувствуешь. Британия показывает обрыв — один шаг и повышение выглядит как финансовая яма. Люди ведут себя не как «плохие граждане». Они ведут себя как взрослые: считают, оптимизируют и выбирают свободное время не по романтике, а по холодному расчету.

И мой диванный вывод максимально прост: О карьере можно читать мотивационные книги, ходить на тренинги и ставить цели, но когда математика против тебя, диван всегда оказывается успешным карьерным выбором.