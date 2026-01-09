Multi от Минфин
українська
Вход

Сменить язык на українська

9 января 2026, 14:12 Читати українською

Нацбанк Швейцарии заработал $33 млрд благодаря рекордным ценам на золото

Национальный банк Швейцарии (SNB) завершил 2025 год с прибылью в размере около 26 миллиардов швейцарских франков (33 миллиарда долларов США). Хотя этот показатель уступает рекордному 2024 году, он все равно вошел в пятерку лучших результатов за всю 119-летнюю историю регулятора. Главным драйвером успеха стала беспрецедентная переоценка золотых резервов на фоне глобальной экономической турбулентности. Об этом сообщает Reuters 9 января.

Национальный банк Швейцарии (SNB) завершил 2025 год с прибылью в размере около 26 миллиардов швейцарских франков (33 миллиарда долларов США).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золотой щит от тарифных войн

Львиную долю прибыли — 36,3 миллиарда франков — обеспечил рост стоимости золотого запаса банка. Это абсолютный исторический рекорд для SNB по этой статье доходов.

Причиной такого взлета стала паника на мировых рынках. Инвесторы массово скупали драгоценный металл, пытаясь защитить свои капиталы от экономических последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа. В результате цена на золото за год подскочила на 64%, что автоматически увеличило стоимость 1 040 тонн золота, хранящихся в хранилищах швейцарского регулятора.

Парадокс «тихой гавани»: сильный франк съел часть доходов

Несмотря на успех с золотом, общая прибыль банка была существенно уменьшена убытками от валютных позиций. SNB потерял 9 миллиардов франков на своих иностранных активах.

Причина кроется в укреплении самого швейцарского франка. Как и золото, франк считается «безопасным активом». Когда в мире растет напряженность, инвесторы покупают франки, что повышает их курс.

В 2025 году доллар США упал по отношению к франку на 13%.

Поскольку 37% валютных резервов SNB номинированы в долларах, при пересчете их стоимости обратно в укрепившийся франк банк зафиксировал «бумажный» убыток.

По оценкам эксперта, курсовые колебания в целом стоили банку около 55 миллиардов франков потенциальной прибыли.

Кроме того, банк зафиксировал убыток в 900 миллионов франков по операциям в национальной валюте, преимущественно из-за выплаты процентов коммерческим банкам по депозитам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
