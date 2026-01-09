Военный сбор покрыл только 3 недели обороны в 2025 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2026, 13:39 Читати українською

Военный сбор покрыл только 3 недели обороны в 2025 году

По итогам 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 163,6 миллиарда гривен от уплаты военного сбора. Эти средства стали прямым вкладом граждан и бизнеса в защиту государства, однако в масштабах общих военных расходов этой суммы хватило менее чем на месяц ведения войны. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Министерство финансов.

По итогам 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 163,6 миллиарда гривен от уплаты военного сбора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Математика войны: сколько стоит один день

Согласно статистике, общие расходы на сектор безопасности и обороны в прошлом году достигли астрономической суммы — почти 2,67 триллиона гривен.

Если перевести эти цифры в ежедневное измерение, то содержание фронта, выплата зарплат военным, закупка оружия и техники обходится государству в среднем в 7,3 миллиарда гривен в сутки.

Таким образом, уплаченный украинцами военный сбор (163,6 млрд грн) фактически обеспечил финансирование только 22 дней обороны страны.

Структура финансирования армии

Военный сбор является важным, но не единственным источником наполнения оборонного бюджета. Все налоги и сборы, которые собираются внутри страны, в полном объеме направляются на нужды сил безопасности и обороны.

Помимо военного сбора, ключевыми донорами армии являются:

  • Налог на добавленную стоимость (НДС);
  • Налог на прибыль предприятий;
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • Акцизы и рентные платежи;
  • Дивиденды от государственных компаний.

Существенную роль также играют внутренние заимствования — покупка населением и бизнесом облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Эволюция военного сбора

Стоит напомнить, что военный сбор как временный налог был введен в Украине еще в августе 2014 года. В течение десятилетия его ставка для физических лиц составляла 1,5% от доходов.

Однако во второй половине 2024 года, на фоне растущего дефицита бюджета и потребности в дополнительном финансировании Сил обороны, Верховная Рада приняла закон об историческом повышении налогов. Ставка военного сбора для большинства граждан была увеличена с 1,5% до 5%. Также был расширен круг плательщиков, в частности, обязанность по уплате сбора была возложена на физических лиц-предпринимателей (ФЛП) различных групп, чего не было ранее.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
9 января 2026, 13:57
#
Математика проста, для полного покрытия расходов на войну военный сбор нужно повысить до (52/3)*5=86.66%, таким образом обеспечив полное финансирование ЗСУ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают guitar, Ярослав Голобородько и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами