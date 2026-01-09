Военный сбор покрыл только 3 недели обороны в 2025 году

По итогам 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 163,6 миллиарда гривен от уплаты военного сбора. Эти средства стали прямым вкладом граждан и бизнеса в защиту государства, однако в масштабах общих военных расходов этой суммы хватило менее чем на месяц ведения войны. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Министерство финансов.

Математика войны: сколько стоит один день

Согласно статистике, общие расходы на сектор безопасности и обороны в прошлом году достигли астрономической суммы — почти 2,67 триллиона гривен.

Если перевести эти цифры в ежедневное измерение, то содержание фронта, выплата зарплат военным, закупка оружия и техники обходится государству в среднем в 7,3 миллиарда гривен в сутки.

Таким образом, уплаченный украинцами военный сбор (163,6 млрд грн) фактически обеспечил финансирование только 22 дней обороны страны.

Структура финансирования армии

Военный сбор является важным, но не единственным источником наполнения оборонного бюджета. Все налоги и сборы, которые собираются внутри страны, в полном объеме направляются на нужды сил безопасности и обороны.

Помимо военного сбора, ключевыми донорами армии являются:

Налог на добавленную стоимость (НДС);

Налог на прибыль предприятий;

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

Акцизы и рентные платежи;

Дивиденды от государственных компаний.

Существенную роль также играют внутренние заимствования — покупка населением и бизнесом облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Эволюция военного сбора

Стоит напомнить, что военный сбор как временный налог был введен в Украине еще в августе 2014 года. В течение десятилетия его ставка для физических лиц составляла 1,5% от доходов.

Однако во второй половине 2024 года, на фоне растущего дефицита бюджета и потребности в дополнительном финансировании Сил обороны, Верховная Рада приняла закон об историческом повышении налогов. Ставка военного сбора для большинства граждан была увеличена с 1,5% до 5%. Также был расширен круг плательщиков, в частности, обязанность по уплате сбора была возложена на физических лиц-предпринимателей (ФЛП) различных групп, чего не было ранее.