Доллар «игнорирует» геополитический хаос Трампа и растет на фоне сильной экономики США

Американская валюта демонстрирует удивительную устойчивость, игнорируя геополитические потрясения, вызванные действиями президента Дональда Трампа. Вместо ожидаемого падения на фоне агрессивной внешней политики Белого дома, доллар укрепляется благодаря сильным показателям экономики США, которые заставляют пересматривать планы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает Bloomberg.

Экономика побеждает геополитику

В начале нового года трейдеры массово делали ставки на падение доллара, ожидая, что ФРС начнет снижать процентные ставки. Это должно было уменьшить привлекательность американских активов и побудить инвесторов искать более высокие доходы в других странах.

Ситуацию осложнили действия Дональда Трампа: его приказ о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, претензии на нефтяные месторождения этой страны и угрозы в адрес других государств. Обычно такие события провоцируют страх на рынках и ставят под сомнение безопасность активов США, что должно было бы потянуть доллар вниз.

Однако рынок отреагировал парадоксально: валютные трейдеры фактически проигнорировали попытки Трампа переписать мировой порядок. Вместо падения доллар пошел в рост. Главным драйвером стали свежие данные о рынке труда США, который оказался значительно более устойчивым, чем опасались аналитики. Это посеяло сомнения относительно того, будет ли ФРС существенно снижать ставки в этом году.

Реакция рынков и экспертов

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отслеживающий динамику доллара, растет четвертый день подряд, достигнув месячного максимума. За неделю он прибавил 0,5% — это самый большой прирост с ноября. Настроения на рынке опционов стали самыми оптимистичными с начала декабря.

Уолл-стрит признает, что прогнозировать рынки в эпоху Трампа становится все труднее. После значительного падения в первой половине 2025 года доллар стабилизировался, а инвесторы начали привыкать к турбулентности.

Крис Ханстер, руководитель отдела фиксированного дохода Fidelis Capital Partners, подчеркнул:

«Рынки осознают реальность того, что некоторые из этих вещей являются временными, и мы это переживем. Доллар будет более стабильным в будущем».

Ожидания и риски

Несмотря на текущий рост, долгосрочный консенсус на Уолл-стрит по-прежнему предполагает постепенное ослабление доллара по мере снижения ставок ФРС. Накануне января объем спекулятивных ставок против доллара вырос на 21 миллиард долларов — это самый большой скачок с начала пандемии в 2020 году.

Ближайшим испытанием для валюты станет публикация ежемесячного отчета о занятости в пятницу, а также возможное решение Верховного суда США о законности тарифов Трампа.