Акции связанных с Гренландией компаний взлетели на фоне заявлений Трампа

Геополитические амбиции Дональда Трампа вновь всколыхнули фондовые рынки. После заявлений президента США о намерении установить контроль над Гренландией, котировки компаний, имеющих хоть какое-то отношение к экономике острова, стремительно пошли вверх. Инвесторы массово скупают активы, надеясь на приход американского капитала в регион. Об этом пишет FT.

Рынок отреагировал мгновенно и бурно, демонстрируя показатели, которые трудно объяснить только фундаментальными факторами:

Critical Metals: Акции этой американской компании, занимающейся геологоразведкой на юге Гренландии (поиск тантала, ниобия и галлия), с начала года выросли на 108%.

Grønlandsbanken: Бумаги крупнейшего банка Гренландии только за последнюю неделю подорожали на 33%.

Føroya Banki: Еще одно финучреждение, работающее в регионе, обновило свой исторический максимум, прибавив в цене около 30% с середины ноября.

Такое ралли происходит на фоне резкого обострения риторики Белого дома. Представители администрации Трампа даже допустили возможность силового сценария для получения контроля над островом, что вызвало возмущение в Европе. Чиновники в Копенгагене и Брюсселе предупредили, что такие действия могут положить конец существованию западного альянса.