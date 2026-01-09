Bitunix поднимается в глобальных крипторейтингах благодаря годовому росту

Bitunix , самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, укрепила свои позиции на ряде наиболее авторитетных рейтинговых платформ в криптоиндустрии, что отражает рост её влияния как на фьючерсных, так и на спотовых рынках в течение 2025 года.

В рейтингах фьючерсов CoinMarketCapBitunix поднялась с 45-го на 33-е место, а по данным CoinGecko улучшила позицию с 38-го на 27-е. CryptoRank зафиксировал один из самых заметных рывков: Bitunix поднялась с 24-го на 11-е место в глобальном рейтинге фьючерсов.

Дополнительный прогресс был отмечен на CoinStats, где биржа поднялась с 41-го на 28-е место, а также на Coinglass, где Bitunix впервые вошла в рейтинг, сразу дебютировав на 10-й позиции. CoinCarp также включил Bitunix в список новых участников, разместив её на 35-м месте.

Схожий годовой прогресс был достигнут и в рейтингах спотового рынка. На CoinMarketCap Bitunix улучшила позицию с 50-го на 39-е место, а в рейтингах CoinGecko поднялась с 48-го на 34-е. По данным CryptoRank биржа выросла с 33-го до 21-го места, а Coinranking отразил улучшение с 34-го на 25-е место.

Кроме того, биржа Bitunix получила новые позиции в спотовых рейтингах CoinDesk — 40-е место и Messari — 30-е место, что дополнительно расширило её присутствие среди ведущих провайдеров рыночных данных.

Пользовательский подход, как основа роста Bitunix в рейтингах

Рейтинги бирж, как правило, меняются по мере улучшения ключевых фундаментальных показателей, включая качество ликвидности, прозрачность, стандарты безопасности и общую надёжность платформы. Прогресс Bitunix отражает последовательное развитие по всем этим направлениям.

«Мы много работали и добились значительного прогресса во всех аспектах с самого первого дня. Всё это признание — результат того, что в каждом принимаемом нами решении мы всегда ставили пользователя в центр внимания, будь то вопросы безопасности, прозрачности, регулирования или разработка новых функций. Мы искренне стремились предоставлять лучшие услуги как криптовалютная биржа, и такие усилия всегда становятся заметными и получают заслуженное признание», — отметил Стивен Гу, директор по стратегии (CSO) биржи Bitunix.

Основанная в 2021 году, Bitunix сегодня обслуживает пользователей более чем в 100 странах, увеличивая активность на платформе и её видимость на ведущих рейтинговых ресурсах. Прозрачность была усилена с запуском Proof of Reserves, который позволяет пользователям проверять обеспеченность активов через публичную и доступную систему. В сфере безопасности Bitunixинтегрировала Fireblocks для кастодиального хранения активов и Elliptic для мониторинга транзакций, что поддержало стабильность платформы на фоне роста торговых объёмов.

Продуктовые обновления в 2025 году способствовали росту вовлечённости пользователей, включая Ultra K-Line с продвинутыми свечными графиками, мультиоконный режим на 16 графиков, Coin-M Perpetual Futures и Bitunix Earn. Запуск Bitunix Care Fund — резервного фонда в размере 30 млн USDC — дополнительно укрепил доверие пользователей.

Прогресс Bitunix также получил признание со стороны индустрии. В 2025 году биржа стала победителем в номинации Best Emerging Exchange на FinanceFeeds Awards, была названа Breakthrough Platform of the Year на Cripto Latin Fest и получила награду Best Growing Exchange от Cexfinder.

В совокупности эти факторы поддержали годовой рост Bitunix в глобальных рейтингах спотового и деривативного рынков.

Заглядывая вперёд, в 2026 год, биржа Bitunix планирует продолжать развитие на основе уже заложенного фундамента. По словам команды, приоритетами останутся более глубокая ликвидность на ключевых рынках, повышенные стандарты прозрачности, институциональный уровень безопасности как базовый стандарт, а также более эффективные торговые инструменты, снижающие трение для активных и профессиональных трейдеров.

Как показывают рейтинги, траектория Bitunix сформирована долгосрочной стратегией и последовательными улучшениями — подходом, который биржа намерена сохранять и на следующем этапе своего роста.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 3 миллионов пользователей в более чем 100 странах мира. Платформа Bitunix стремится обеспечивать каждому пользователю прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований.

Благодаря глобальным стандартам защиты, таким какProof of Reserves (POR) иBitunix Care Fund, Bitunix ставит доверие пользователей и безопасность средств в приоритет. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает бесшовный торговый опыт как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

