Курс валют в пятницу: доллар и евро продолжают дорожать

В пятницу, 9 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже вырос на 6 копеек. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,70−43,36 грн. Евро покупают за 49,90 грн, а продают за 50,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,42, евро — 50,50−50,79 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,10−43,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,22−50,24 грн/евро.

