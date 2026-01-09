В ночь на 9 января россия совершила очередной масштабный комбинированный обстрел Киева, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Удар был ориентирован на объекты критической инфраструктуры. При этом также пострадали жилые массивы, сообщает пресс-служба КГГА.
Массированная атака на Киев: столица частично осталась без тепла, света и горячей воды
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Последствия для жителей: где нет тепла и света
Из-за значительных повреждений энергообъектов в городе возникли перебои с коммунальными услугами. Отопление и горячая вода отсутствуют или подаются с минимальным давлением в следующих районах:
- Деснянский и Печерский районы.
- Частично: Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Подольский, Соломенский и Шевченковский районы.
В компании ДТЭК сообщили, что на левом берегу города из-за критической ситуации введены экстренные отключения. На правом берегу пытаются придерживаться стабилизационных графиков. Приоритетом для энергетиков является питание больниц и других объектов жизнеобеспечения.
Погибшие и пострадавшие
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил разрушение жилищного фонда. В результате попаданий и падения обломков возникли пожары, проводилась массовая эвакуация.
К настоящему времени известно о четырех погибших. Среди них медик, который попал под обстрел при оказании помощи пострадавшим на месте вызова.
22 человека получили ранения, среди которых 5 спасателей.
Восстановительные работы
Ремонтные бригады и жилищные организации работают в экстренном режиме. Коммунальщики пытаются стабилизировать систему отопления, чтобы предотвратить ее замерзание в условиях зимних температур.
Смена движения транспорта
Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов. Автобусное сообщение организовано следующим образом:
По троллейбусным маршрутам:
- 29-ТР — «Дарницкая площадь — жел. станция «Зенит»;
- 30-ТР — «ул. Милославская — ул. Кадетский Гай»;
- 31-ТР — «ул. Милославская — ст. г. Лукьяновская»;
- 37-ТР — «ул. Милославская — ст. г. Лесная»;
- 43-ТР — «Кибцентр — Дарницкая площадь»;
- 47-ТР — «ул. Милославская — ст.м. Минска»;
- 50-КР — «ул. Милославская — Дарницкая площадь»;
- 50-ТР — «ул. Милославская — ст. г. Лыбидская».
По трамвайным маршрутам:
- 22-Т — «просп. Воскресенский — ЗЗБК»;
- 27-Т — «ул. Милославская — ст. г. Позняки»;
- 28-Т — «ул. Милославская — ст. г. Лесная»;
- 29-Т — «ст. г. Бориспольская — ст. г. Лесная».
Задерживается движение троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 по просп. Науки, бульв. Николая Михновского, ст. м. «Лыбидская», бульв. Леси Украинки из-за отсутствия напряжения контактной сети.
Метро:
- Уменьшены интервалы движения на «красной» линии метрополитена.
- В настоящее время ожидания поезда между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» составляет
3:30—3:45мин.
- Движение поездов на наземном участке красной линии между станциями «Днепр» — «Лесная» остается приостановленным.
Комментарии