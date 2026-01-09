Массированная атака на Киев: столица частично осталась без тепла, света и горячей воды

В ночь на 9 января россия совершила очередной масштабный комбинированный обстрел Киева, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Удар был ориентирован на объекты критической инфраструктуры. При этом также пострадали жилые массивы, сообщает пресс-служба КГГА.

Последствия для жителей: где нет тепла и света

Из-за значительных повреждений энергообъектов в городе возникли перебои с коммунальными услугами. Отопление и горячая вода отсутствуют или подаются с минимальным давлением в следующих районах:

Деснянский и Печерский районы.

Частично: Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Подольский, Соломенский и Шевченковский районы.

В компании ДТЭК сообщили, что на левом берегу города из-за критической ситуации введены экстренные отключения. На правом берегу пытаются придерживаться стабилизационных графиков. Приоритетом для энергетиков является питание больниц и других объектов жизнеобеспечения.

Погибшие и пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил разрушение жилищного фонда. В результате попаданий и падения обломков возникли пожары, проводилась массовая эвакуация.

К настоящему времени известно о четырех погибших. Среди них медик, который попал под обстрел при оказании помощи пострадавшим на месте вызова.

22 человека получили ранения, среди которых 5 спасателей.

Восстановительные работы

Ремонтные бригады и жилищные организации работают в экстренном режиме. Коммунальщики пытаются стабилизировать систему отопления, чтобы предотвратить ее замерзание в условиях зимних температур.

Смена движения транспорта

Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов. Автобусное сообщение организовано следующим образом:

По троллейбусным маршрутам:

29-ТР — «Дарницкая площадь — жел. станция «Зенит»;

30-ТР — «ул. Милославская — ул. Кадетский Гай»;

31-ТР — «ул. Милославская — ст. г. Лукьяновская»;

37-ТР — «ул. Милославская — ст. г. Лесная»;

43-ТР — «Кибцентр — Дарницкая площадь»;

47-ТР — «ул. Милославская — ст.м. Минска»;

50-КР — «ул. Милославская — Дарницкая площадь»;

50-ТР — «ул. Милославская — ст. г. Лыбидская».

По трамвайным маршрутам:

22-Т — «просп. Воскресенский — ЗЗБК»;

27-Т — «ул. Милославская — ст. г. Позняки»;

28-Т — «ул. Милославская — ст. г. Лесная»;

29-Т — «ст. г. Бориспольская — ст. г. Лесная».

Задерживается движение троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 по просп. Науки, бульв. Николая Михновского, ст. м. «Лыбидская», бульв. Леси Украинки из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Метро: