К закрытию межбанка в четверг, 8 января, курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Доллар и евро стремительно подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 8 января
|
Закрытие 8 января
|
Изменения
|
42,91/42,94
|
43,10/43,13
|
19/19
|
50,11/50,13
|
50,29/50,30
|
18/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,65−43,25 грн. Евро покупают за 49,80 грн, а продают за 50,52 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,23−43,36, евро — 50,33−50,65 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии