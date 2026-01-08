Неожиданное преимущество позволяет Китаю выиграть ИИ-гонку

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 17:23 Читати українською

Неожиданное преимущество позволяет Китаю выиграть ИИ-гонку

В глобальной борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта внимание обычно сосредоточено на мощности моделей и совершенстве чипов. Однако, как утверждают аналитики, такой подход устарел. Победу одержит не тот, чья модель лучше проходит тесты, а тот, кто сможет быстрее интегрировать ИИ в повседневную инфраструктуру: от автомобилей и дронов до промышленного оборудования. Об этом сообщает Project Syndicate. «Минфин» публикует перевод статьи.

Избыточные мощности – главное преимущество Китая в ИИ-гонке

В этой ситуации Китай получает неожиданное преимущество: то, что раньше считалось его главной слабостью — избыточные производственные мощности, — теперь работает в его пользу.

Экономическая модель Китая десятилетиями стимулировала чрезмерные инвестиции и перепроизводство. Хотя это создает рыночные перекосы и низкую маржу, для развития ИИ это сработало как гигантская субсидия.

Электромобили и дроны

Благодаря перепроизводству и низким ценам Китай создал крупнейшую в мире базу электромобилей (EV). Более 60% новых электрокаров в Китае оснащены системами помощи водителю. Каждая такая машина — это подвижная платформа с сенсорами, ежесекундно собирающая реальные данные. Чем больше машин на дорогах (даже если они проданы почти без прибыли), тем больше данных для обучения ИИ-пилотов получает страна.

Китайские мегаполисы уже внедрили более 45 индустриальных парков для дронов. Огромная конкуренция и субсидии обрушили цены (лидер рынка DJI недавно снизил цены на 20%). Как результат — массовое внедрение:

  • Сервис доставки Meituan выполнил более 600 000 заказов дронами.

  • Дроны DJI возделывают уже треть всех сельскохозяйственных угодий Китая.

Роботизация промышленности

Китай устанавливает около 280 000 промышленных роботов ежегодно — это почти половина мирового объема. 60% из них произведены внутри страны. Массовое развертывание дешевых роботов позволяет ИИ обучаться физическому взаимодействию гораздо быстрее, чем в лабораторных условиях США.

Китай опережает частный спрос, строя инфраструктуру будущего авансом. Стратегия подразумевает превращение автомобилей в узлы цифровой сети через плотное покрытие 5G, «умные» дороги с камерами и облачные платформы координации трафика.

Риски для США

Пока США сосредоточены на создании лучших чат-ботов и быстрых чипов, Китай создает аппаратную базу и физическую среду, где ИИ становится частью повседневной жизни. Американские политики рискуют проиграть не в технических бенчмарках, а в реальном внедрении ИИ в экономику, машины и инфраструктуру.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами