Неожиданное преимущество позволяет Китаю выиграть ИИ-гонку

В глобальной борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта внимание обычно сосредоточено на мощности моделей и совершенстве чипов. Однако, как утверждают аналитики, такой подход устарел. Победу одержит не тот, чья модель лучше проходит тесты, а тот, кто сможет быстрее интегрировать ИИ в повседневную инфраструктуру: от автомобилей и дронов до промышленного оборудования. Об этом сообщает Project Syndicate. «Минфин» публикует перевод статьи.

В этой ситуации Китай получает неожиданное преимущество: то, что раньше считалось его главной слабостью — избыточные производственные мощности, — теперь работает в его пользу.

Экономическая модель Китая десятилетиями стимулировала чрезмерные инвестиции и перепроизводство. Хотя это создает рыночные перекосы и низкую маржу, для развития ИИ это сработало как гигантская субсидия.

Электромобили и дроны

Благодаря перепроизводству и низким ценам Китай создал крупнейшую в мире базу электромобилей (EV). Более 60% новых электрокаров в Китае оснащены системами помощи водителю. Каждая такая машина — это подвижная платформа с сенсорами, ежесекундно собирающая реальные данные. Чем больше машин на дорогах (даже если они проданы почти без прибыли), тем больше данных для обучения ИИ-пилотов получает страна.

Китайские мегаполисы уже внедрили более 45 индустриальных парков для дронов. Огромная конкуренция и субсидии обрушили цены (лидер рынка DJI недавно снизил цены на 20%). Как результат — массовое внедрение:

Сервис доставки Meituan выполнил более 600 000 заказов дронами.

Дроны DJI возделывают уже треть всех сельскохозяйственных угодий Китая.

Роботизация промышленности

Китай устанавливает около 280 000 промышленных роботов ежегодно — это почти половина мирового объема. 60% из них произведены внутри страны. Массовое развертывание дешевых роботов позволяет ИИ обучаться физическому взаимодействию гораздо быстрее, чем в лабораторных условиях США.

Китай опережает частный спрос, строя инфраструктуру будущего авансом. Стратегия подразумевает превращение автомобилей в узлы цифровой сети через плотное покрытие 5G, «умные» дороги с камерами и облачные платформы координации трафика.

Риски для США

Пока США сосредоточены на создании лучших чат-ботов и быстрых чипов, Китай создает аппаратную базу и физическую среду, где ИИ становится частью повседневной жизни. Американские политики рискуют проиграть не в технических бенчмарках, а в реальном внедрении ИИ в экономику, машины и инфраструктуру.