Связь во время блекаутов: Три способа оставаться онлайн

На фоне длительных отключений электроэнергии Министерство цифровой трансформации подготовило инструкцию для украинцев, как обеспечить доступ к сети и оставаться на связи с близкими. Вице-премьер-министр Михаил Федоров выделил три ключевых шага для стабильной коммуникации.

Переход на энергонезависимый интернет (xPON)

Наиболее надежным способом является подключение к сети по технологии xPON. Она позволяет пользоваться интернетом более 72 часов даже в полное отсутствие света, при условии питания вашего роутера (например, от павербанка).

Как проверить: Воспользуйтесь интерактивной картой от Минцифры и ЛУН, чтобы найти провайдеров в вашем доме, работающих во время блекаутов.

Национальный роуминг: переключение между операторами

Если сеть вашего оператора исчезла, вы можете бесплатно и вручную подключиться к башне другого доступного оператора. Как настроить:

Выделите Настройки → Сотовые данные → Выбор сети.

Выключите режим «Автоматически».

Через несколько секунд появится список сетей — выберите любую доступную.

Режим экономии трафика

Чтобы базовые станции мобильных операторов работали дольше, а сеть не была перегружена, эксперты советуют снизить потребление данных.

Выключите автоматическую загрузку фотографий и видео в мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp). Это позволит критически важной текстовой связи держаться подольше для всех пользователей.